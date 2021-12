Algérie: Blida - Les neiges des Monts de Chréa attirent les touristes

Blida — Les Monts de la région touristique de Chréa (Blida) sont, actuellement, le point de mire d'un nombre considérable de touristes affluant de différentes wilayas du pays, en cette période de chutes de neige, pour profiter des beaux paysages de cette réserve naturelle, notamment en empruntant le téléphérique reliant le chef lieu de wilaya à la commune de Chréa.

En effet, une foule de visiteurs de différentes régions du pays, dont Alger, Tipasa, Ain Defla et Chlef, affluent, depuis plus d'une semaine, vers les massifs enneigés de Chréa, comme l'attestent les différentes plaques d'immatriculation des véhicules encombrant la RN37 d'une part, et d'autre part le nombre important des usagers du téléphérique, en période de week-end notamment.

Une dame a assuré avoir sciemment emmené ses enfants dans une excursion à Chréa, en pleine période d'examens "pour leur permettre de retrouver un second souffle et de régénérer leurs forces".

Sur la route, de nombreux visiteurs véhiculés n'hésitent pas à faire une halte pour prendre des photos souvenirs dans la neige, avant de les partager, avec amis et familles, sur les réseaux sociaux, tandis que certains pratiquent le ski.

Une famille a, également, révélé, à l'APS, posséder un chalet à Chréa, où elle a choisi, ces jours-ci, de passer ses week-end, pour profiter au maximum, de la nature de la région, où la maman les gâte avec de délicieux plats hivernaux, comme le fameux Berkoukes, que les enfants adorent, ou des grillades en barbecue.

Les enfants, qui jouaient joyeusement aux boules de neige, se sont dits "très heureux de cette sortie en pleine nature, malgré le froid glacial, vu que ça nous permet de décompresser et de nous éloigner du stress des examens", ont-ils indiqué.

5.000 visiteurs à Chréa durant le week-end par le téléphérique

Une moyenne entre 3.000 à 5.000 personnes ont emprunté le téléphérique pour rejoindre les hauteurs de Chréa, durant le week-end, selon les statistiques des responsables en charge de cette installation.

Ajoutant que la télécabine de Blida exploite, actuellement, la moitié de sa capacité seulement, soit 475 passagers/heure au lieu de 950, et seulement quatre (4) personnes par cabine au lieu de six (6), en raison de l'application du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie du coronavirus.

M.Bencherif a lancé, à ce titre, un appel aux citoyens en vue de faire prévaloir l'esprit de responsabilité et d'obéir aux consignes des agents, dans l'intérêt général, notamment concernant les mesures barrières et le respect des horaires de fermeture du téléphérique.

Il a, à l'occasion, évoqué des comportements négatifs de certains jeunes, enregistrés le week-end dernier, dont notamment des cas de vandalisme, bris de fenêtres et de portes et graffitis sur des cabines, qui sont actuellement en réparation.

"Ce type de comportements affecte la qualité du service offert aux clients et cause des pertes financières à l'entreprise", a-t-il déploré.

Un appel a été, également, lancé aux citoyens, par les responsables en charge du téléphérique de Blida et la direction locale de la Protection civile, à l'effet de tenir compte les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) relatifs aux fortes chutes de neige et aux vents violents.

Selon M.Bencherif, la télécabine, qui est opérationnelle tous les jours de la semaine, sauf le dimanche (journée réservée à la maintenance), "s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque les vents soufflent, pour préserver la sécurité de ses usagers d'une part, et d'autre part préserver les équipements de la station", a-t-il expliqué.

La direction de la Protection civile de la wilaya a, aussi, recommandé aux citoyens de se conformer aux BMS et aux interdictions de rejoindre les hauteurs, en période de fortes chutes de neige, en raison des risques d'accidents et de fermetures des axes routiers.

En outre, elle a déploré le non respect par certains de ses appels à la vigilance, le week-end dernier, ayant coïncidé avec de fortes intempéries, qui n'ont pas empêché un grand nombre de citoyens de se rendre sur place.

En effet, le mauvais temps a causé la fermeture de certaines voies, au moment où plus d'une vingtaine de personnes ont été assistées, dont des enfants et des bébés, qui ont été exposés à des hypothermies, outre des contusions et des blessures.