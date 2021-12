Algérie: Pour une stratégie de construction navale aux normes internationales

Alger — Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a plaidé mardi lors d'une réunion avec le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, pour la mise en place d'une stratégie nationale de construction navale répondant aux normes internationales et à même de contribuer à la relance économique, a indiqué un communiqué du ministère.

Consacrée à la préparation d'une conférence nationale sur le développement et la promotion de la construction et de la maintenance navales, la rencontre a permis de débattre des aspects organisationnels et pratiques de cette conférence (programme, ateliers, etc.).

De son côté, le ministre de la Pêche et des productions halieutiques a mis en avant "l'importance capitale" qu'accorde l'Etat à ce domaine vital, au regard de la grande facture d'importation induite par l'acquisition de différents navires de l'étranger, relevant, à ce titre, l'importance d'œuvrer sérieusement pour le développement de l'industrie de la construction navale et la maintenance locale des navires, à travers la valorisation des capacités nationales et en comptant sur des entreprises locales pour atteindre les objectifs tracés.

Cette réunion intervient, selon la même source, en exécution des instructions du Président de la République relatives à la relance et au développement de l'industrie navale, à son entretien et à la promotion de la façade maritime de l'Algérie.

A l'occasion, le ministre des Transports a appelé tous les présents, à contribuer efficacement à la réussite de cette conférence qui devra amorcer une nouvelle ère pour le domaine de l'industrie de construction navale.

La rencontre a vu la présence de cadres du ministère des Transports, de représentants du ministère de l'Industrie, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de la Défense nationale et d'un nombre de sociétés nationales publiques et privées activant dans le domaine portuaire et de transport maritime.