Madagascar: Confédération des Arts Martiaux - Njiva Manankasina président de la Zone Afrique

Une lourde tâche attend Njiva Manankasina étant président de la CMAMDC.

Une bonne nouvelle pour les férus d'arts martiaux malgaches. Le Sabumnim Njiva Manankasina Ratahirintsoa est nommé président de la Confédération of Martial Arts and Sports Contact (CMAMDC) en Afrique. Le président de l'instance mondiale Jose Miguel Vidal a donné toute sa confiance à ce multidisciplinaire malgache pour la promotion des arts martiaux au niveau du continent. Et c'est tout à fait logique car Njiva Manankasina n'est plus une figure à présenter dans ce domaine avec son palmarès bien garni. Cette organisation regroupe toutes les disciplines en sports de combat sans exception. Sa principale mission est de promouvoir ces disciplines et de faire preuve de solidarité entre les pratiquants. Madagascar fait partie des 12 pays où se trouve la CMAMDC. Pourtant, veiller sur une cinquantaine de disciplines n'est pas facile, mais on sait qu'il va y arriver avec des expériences. " Cette association a existé depuis 30 ans mais c'était 2019 qu'elle s'est illustrée. Donc je me concentrerai sur la vulgarisation de cette association en Afrique et dans l'océan Indien, et surtout à Madagascar ", note le président.

Ses grades:

-3ème Dan KyodoKyokushin

4ème Goju Ryu par Sensei Miari-Ni Rensho

4ème Dan Taekwon-do ITF par Sahyun Cyprien Michel et le Professeur Docteur Colonel Mampisanjy Michel.

5ème DAN Kaisendo

Self défense Instructeur Close Combat System, certifié International par FICC