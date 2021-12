Madagascar: Centre Tarapahazavana - Autofinancement dans la bonne voie

L'autofinancement du centre est la garantie de la pérennisation du projet.

"Venir en aide et tendre la main aux jeunes filles démunies, venant des milieux ruraux en leur offrant des formations humaines, professionnelles et un accompagnement psychologique durant dix (10) mois à titre gratuit". Tels sont les objectifs du centre Tarapahazavana "Ny ankaniko manomana ny ho aviko" sis à Antanetibe Ilafy. Un esprit partagé par six étudiants en deuxième année de l'INSCAE ou Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprise et qui les a poussés à choisir le centre pour être bénéficiaires de leur projet d'entrepreneuriat social dans le cadre de leur cours "comportement du manager".

Le projet en question consiste à mettre en place un atelier de production de vêtements et accessoires faits en tricot et/ou en crochet. Ce, dans l'optique de garantir l'autofinancement du centre, le tout en créant de l'emploi et générer des revenus pour les jeunes femmes qui y travaillent. Il conviendrait de noter que la concrétisation de ce projet a vu la mise en œuvre de plusieurs activités comme la formation (d'un mois) en tricot et crochet aux futures employées de l'atelier de production, la formation en marketing et comptabilité pour la gérante et enfin la recherche de clients potentiels. L'approvisionnement en matières premières et l'appui de partenaires complètent la liste.