Madagascar: L'insécurité dans le sud de nouveau posée

La nouvelle de l'attaque perpétrée par des dahalos contre des agents d'une organisation humanitaire travaillant pour le PAM s'est répandue avant-hier soir comme une traînée de poudre.

Elle a d'autant plus ému le public qu'une vidéo a été enregistrée et postée sur les réseaux sociaux. Le bilan est assez lourd : un mort , une flemme blessée et leurs deux compagnons heureusement sains et saufs. On serait tenté de dire que c'est un fait divers de plus, mais ce triste événement a provoqué un immense émoi car ce sont des employés d'une organisation venant en aide à la population du Sud qui ont subi cette agression. Cette mauvaise nouvelle met en lumière l'insécurité persistante qui règne dans cette région de la Grande île, et interpelle le pouvoir qui a fait de la lutte contre l'insécurité une de ses priorités.

Les autorités ont dit et répété qu'une stratégie élaborée avait été conçue pour mettre fin aux attaques de dahalo. Des forces de sécurité mêlant gendarmes et militaires ont été installées selon un ordre bien établi. Mais les attaques contre les villageois ont continué et les bandes armées ont utilisé des tactiques militaires pour mener leurs opérations. Les razzias et les vols de bœufs se sont multipliés. Les forces armées et les fokonolona se sont organisés, mais les résultats de ces courses-poursuites même s'ils sont probants ne permettent pas de dire que le sud est pacifié. Les habitants des villages vivent dans une crainte perpétuelle.

Les dahalo les narguent en annonçant leur arrivée. Ils préfèrent déserter leurs habitations. Pour le moment, le problème de l'insécurité reste entier. La mort de cet employé d'une ONG va peut-être faire prendre conscience de la gravité de la situation. Des arrestations ont été opérées avec célérité par les gendarmes. Cet événement permettrait de reconsidérer la stratégie élaborée pour lutter contre ce fléau qu 'est l'insécurité.