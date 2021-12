Madagascar: Concours du CAMES - Deux professeurs malgaches agrégés en Sciences de Gestion

Une grande première dans les annales de l'histoire de Madagascar ! Deux enseignants malgaches ont obtenu le titre de professeurs agrégés en Sciences de Gestion, à l'issue de la 20e édition du concours d'agrégation en Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.

Cet événement de grande envergure a été organisé dernièrement par le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur) à Cotonou, au Bénin. Il s'agit notamment du Pr Gilde Paul Ralandison et du Pr Hasina Jean Aimé Rasolonjatovo, qui sont tous les deux, des enseignants au sein de l'INSCAE (Institut National en Sciences Comptables et Administration d'Entreprise). Répartis en 6 secteurs dont les Sciences de gestion, 198 candidats représentant 32 universités, issus de 13 pays africains, y compris Madagascar, ont participé à ce concours d'agrégation du CAMES. Parmi lesquels, 77 candidats ont été admis après avoir relevé un défi de trois épreuves.

Parlant de ces deux premiers professeurs malgaches agrégés en Sciences de gestion, " ils ont porté haut le dossard de l'INSCAE, mais ils ont bien défendu l'honneur de la nation en marquant la présence de Madagascar au sein de ce concert d'élites scientifiques au niveau continental. Vous aviez été nos BAREA scientifiques car vous aviez marqué les deux buts qu'on a tant attendus au Bénin ", a exprimé Harimino Rakoto, le directeur général de l'INSCAE, lors de réception officielle de ses deux collègues agrégés, hier, dans les locaux de l'institut à 67ha.

Ressources à disposition de la nation

Force est de remarquer que les deux professeurs malgaches ayant été agrégés au niveau de ce concert d'élites scientifiques datent de 1992 et de 2005, et ce, dans le domaine de la médecine. Il s'agit respectivement des anciens ministres de la Santé, le Pr Andry Rasamindrakotroka et le Pr Ahmad Ahmad. En revenant sur les nouveaux enseignants agrégés, le directeur général de l'INSCAE leur a fait savoir que les cadets, les doctorants, les collègues et l'institut comptent sur eux pour faire grossir le rang des professeurs. " Souvenez-vous que le titre que vous venez d'obtenir fait de vous des ressources assez particulières à la disposition de la nation.

Dans la foulée, j'encourage ceux ou celles qui aspirent à emprunter la voie de la recherche scientifique à se retrousser les manches pour suivre leurs pas. En effet, à cœur vaillant, rien d'impossible ", a-t-elle enchaîné. Il est à noter qu'outre la contribution du corps enseignant de l'institut à la réussite de ces deux professeurs agrégés en Sciences de gestion, le Pr Victor Harison, le directeur de l'Ecole Doctorale et le Pr Lande, enseignante au sein de l'IAE de l'Université de Poitiers, les ont également coachés.