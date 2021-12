Madagascar: Football - On Mode habille le Cosfa

Les militaires seront habillés par la marque On Mode à partir de la deuxième journée du championnat national Orange Pro League. La signature de convention entre les deux parties s'est tenue hier à Soanierana.

Encore une grande équipe de football qui a pris l'initiative de s'offrir les services de l'équipementier malgache. Le Club omnisport des forces armées (Cosfa) a conclu un accord de partenariat avec On Mode Sportswear, hier, à Soanierana. Les militaires seront désormais habillés par cette marque tout au long de la saison du championnat de Madagascar de football Orange Pro League. Une source de motivation supplémentaire pour les protégés de Dimbiniaina Rabefaritany.

Après la signature de la convention, il y a eu un défilé de présentation des nouveaux maillots dont la qualité n'est plus à prouver. Les jeux de maillots sont composés de maillots domicile, extérieur et des maillots d'échauffement. Les survêtements et les polos sont aussi de cette marque, autant pour les joueurs que pour le staff. Les supporteurs ne sont pas en reste car eux-aussi bénéficieront de maillots On Mode.

En effet, la source de cette convention est la société HCP Consulting qui travaille en étroite collaboration avec Cosfa. " Nous ne nous attendons pas à des intérêts conséquents en concluant cet accord de partenariat, l'important c'est de se soutenir mutuellement. Le Cosfa soutient les jeunes entrepreneurs comme nous, tandis que On Mode en tant que sportswear ne sous-estime pas la relation avec l'équipe locale.

Le contrat dure un an, mais cela peut être renouvelé car encore beaucoup de choses sont à faire ensemble dans le monde du sport. On Mode commence avec le football mais bientôt la marque sera ouverte à toutes autres disciplines ", a fait savoir la fondatrice Onitiana Randriamisandratra. La marque On Mode a été lancée en 2019 et elle commence tout juste de séduire les équipes de football à Madagascar. Son objectif est de s'ouvrir à l'échelle internationale.

Cosfa ambitieux. " L'équipementier est prêt pour le prochain match du Cosfa. Pourtant ce n'est que le commencement car nous sommes ouverts à toute sorte de collaboration pour la bonne gouvernance et la professionnalisation du football. D'autres sociétés vont nous rejoindre pour se donner la main pour me développement du football malgache ", a ajouté le Général de division Mamy Alison Razanajaona, président du comité du Cosfa section football. L'organisation Cosfa football a été créée en 1970. Cette dernière propose ses activités de compétitions de vocation sportive et sociale. Le club compte 100 adhérents licenciés répartis dans deux équipes seniors et une équipe jeune. En 2017 le club est passé à une vitesse supérieure après des années en veilleuse. Le Cosfa était vice-champion de l'OPL la saison dernière et les militaires sont plus qu'ambitieux pour remporter le titre. Ils ont rejoint Toamasina hier pour le compte de la deuxième journée du championnat.