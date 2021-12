Ile Maurice: Après une longue maladie - Jean-Yves Violette s'est éteint

Ancien animateur à la MBC, après des études au collège St Andrews et une longue carrière à la Swan où il occupait jusqu'à récemment le poste de senior manager, Jean-Yves Violette s'est éteint, hier, des suites d'une longue maladie. Le sexagénaire laisse derrière lui son épouse, Danielle, ses filles, Anne-Lise et Sophie-Claire, et des petits-enfants.

L'homme à la voix de velours, comme l'a rappelé son ancienne collègue de la MBC Marie Michèle Etienne, dans un post sur Facebook, hier soir, était un des militants de la première heure pour l'avancement de la communauté créole et la promotion de la langue kreol.

Il n'avait de cesse d'encourager les jeunes à aller plus loin dans leur éducation, à voir plus grand, à think big. Un combat qui ne sera pas abandonné, comme l'a précisé l'avocat José Moirt sur la page Facebook de Jean-Yves Violette, qui laisse l'image d'un homme d'une grande humilité et simplicité,

qui savait exprimer des revendications sans être dans la critique gratuite, bête et méchante, ni dans

le jugement.

"L'express" présente ses sincères condoléances à ses nombreux proches, collègues et amis.