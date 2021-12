Ile Maurice: CEB - Ken Arian démissionne du conseil d'administration

Le 13 juin 2020, à l'issue d'une réunion entre le Premier ministre et des Senior ministers, décision de révoquer le board entier du CEB a été prise à la suite de l'affaire St-Louis. Celle-ci porte sur la distribution alléguée de pots-de-vin aux membres de l'administration mauricienne pour le projet de réaménagement de la centrale thermique par une firme danoise.

Un nouveau conseil d'administration a aussitôt été reconstitué sous la présidence de Radhakrishna Chellapermal, Deputy Financial Secretary, ainsi qu'avec les membres d'un Supervising Committee. Celui-ci est composé du président du conseil d'administration, du Dr Dhanandjay Kawol, du ministère de l'Énergie et de Ken Arian, alors conseiller au bureau du Premier ministre. Ce dernier, qui a pris le poste de Chief Operations Officer (CEO) d'Airport Holdings Ltd (AHL), a récemment démissionné du conseil d'administration du CEB.

Du côté de l'organisme, on fait ressortir que c'est dans un souci de bonne gouvernance et pour qu'il n'y ait pas d'éventuels conflits d'intérêts que cette décision a été prise. Lors d'une question parlementaire adressée à Pravind Jugnauth, le 16 novembre, il a énuméré les différents postes occupés par Ken Arian. En sus d'être CEO d'AHL, il cumule celui de président du conseil d'administration d'Airports of Mauritius Co Ltd et de ses cinq subsidiaires. Elles sont Airport Terminal Operations Ltd, Airport of Rodrigues Ltd, la Mauritius Duty Free Paradise Co. Ltd, Rodrigues Duty Free Paradise Co Ltd et Pointe Coton Resort Hotel Co Ltd.