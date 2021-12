Ile Maurice: Covid-19 - La santé de nouveau en deuil avec le décès du Dr Sanjay Goorah

Le corps paramédical est à nouveau secoué par un décès du Covid-19. Le Dr Sanjay Goorah a malheureusement rendu l'âme hier matin alors qu'il luttait pour sa survie à l'hôpital ENT, à Vacoas. Ses funérailles ont eu lieu hier après-midi, laissant son épouse, la Dr Sharmila Pamela Seetulsingh-Goorah, Associate Professor à l'université de Maurice, et leur fils anéantis. Le Dr Sanjay Goorah était généraliste au Floreal Community Health Centre.

En l'espace de quelques jours, deux médecins et deux infirmières ont succombé au Covid-19 après avoir été contaminés. Il s'agit du Dr Ashraf Aly Pooloo, un pédiatre âgé de 64 ans qui était affecté à l'hôpital Jeetoo, et les infirmières Oomah Lallchand, 44 ans, qui travaillait à l'hôpital de Flacq mais qui avait été dépêchée à ENT d'après un système de rotation, et Sangeetah Ramkissoon, 61 ans, Charge Nurse à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Ce serait après son service à l'hôpital ENT qu'Oomah Lallchand est tombée malade.

Pour les syndicats de la santé, à ce rythme, il est inévitable qu'il y ait d'autres pertes de vie parmi le personnel de la santé. Amarjeet Seetohul, président de la Ministry of Health Employees Union (MHEU), estime qu'il est plus que temps que le personnel soignant bénéficie d'une risk allowance et d'une assurance vie. "Malgré toutes les précautions que nous prenons, nous n'avons pas de garantie à 100 % que nous ne serons pas infectés. Il y a des risques. Il est important que tout le personnel puisse bénéficier d'une risk allowance, applicable à l'hôpital Brown-Séquard et à Poudred'Or et là où il y a des cas de VIH. Car aujourd'hui, avec la pandémie, le risque est généralisé, pour tous."

Poursuivant sur sa lancée, il fait ressortir que la famille du personnel encourt aussi des risques de contamination et de maladie. "Il faudrait prendre des mesures au niveau du ministère afin qu'il y ait une assurance vie pour nos membres et qu'une compensation soit versée à leur famille s'ils meurent du Covid-19 afin de les aider", dit le président de la MHEU.

Amarjeet Seetohul explique que le personnel de santé est plus que jamais démotivé, d'autant qu'il n'y a plus de système de quarantaine. En effet, à présent, après un shift, le personnel soignant rentre chez lui avec la peur d'avoir été contaminé et de mettre sa famille en danger. D'ailleurs, une circulaire du ministère de tutelle stipule que l'isolement sera déduit des vacation ou local leave.