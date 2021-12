Cameroun: Vallée du Logone - 116,5 milliards en renfort

La Banque mondiale vient d'approuver le déblocage de ce financement pour stimuler la production agro-pastorale.

La Banque mondiale à travers son guichet Ida vient d'approuver un nouveau crédit en faveur du Cameroun. D'un montant de 200 millions de dollars (116,5 milliards de F), il va contribuer à soutenir la production agricole du Cameroun dans la vallée du Logone, région de l'Extrême-Nord. C'est le projet Valorisation des investissements dans la vallée du Logone (VIVA Logone) qui va en bénéficier.

Un projet qui poursuit plusieurs objectifs. Il doit notamment soutenir la sécurité hydrique régionale et la gouvernance des ressources en eau, principalement à travers la réhabilitation des infrastructures d'irrigation et de drainage et l'appui aux associations d'usagers de l'eau; promouvoir la production agricole et agroalimentaire, et mettre en œuvre un plan de transformation de la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) et renforcer les services publics.

" Une série de facteurs, allant de la fragilité écologique à l'insécurité liée à la violence, ont contraint le secteur agricole camerounais à une agriculture de subsistance à faible productivité et à faible production, en particulier dans l'Extrême-Nord. L'irrigation est fondamentale pour assurer la sécurité alimentaire et contribuer à réduire les risques de conflits dans cette zone agro-écologique soudano-sahélienne qui est la plus fragile écologiquement et la plus vulnérable aux chocs climatiques", a indiqué Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun dans le communiqué. Il ajoute que " le développement de la vallée du Logone joue un rôle important dans la résilience des communautés vulnérables, des moyens de subsistance et des écosystèmes, y compris leur capacité à mieux faire face et s'adapter à l'impact des chocs climatiques ".

Concrètement, ce projet va permettre aux acteurs, notamment les agriculteurs, d'accroître la productivité de l'irrigation, rendant possible le doublement de l'intensité culturale. Il sera aussi question, par des investissements dans les infrastructures et un soutien à l'intensification de la production, d'améliorer l'irrigation et le drainage. En outre, une meilleure gestion des inondations, y compris l'extension du système d'alerte précoce à 300 km, profitera aux habitants de la vallée du Logone, tant au Cameroun qu'au Tchad, précise la Banque mondiale.

Trois volets constituent la trame de ce projet. Le premier améliorera les infrastructures et la gestion de l'eau ; le second favorisera la production et appuiera les services agricoles et le troisième appuiera le développement du secteur et la mise en œuvre du projet.