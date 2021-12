Cameroun: Incidents de Logone Birni - La compassion du couple présidentiel

Le chef de l'Etat et son épouse viennent d'envoyer le gouverneur de l'Extrême-Nord sur le terrain suite aux bagarres rangées entre éleveurs et agriculteurs ayant déjà fait 19 morts et de nombreux blessés.

Un conflit " interprofessionnel ". C'est en ces termes que le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, porteur d'un message de réconfort du couple présidentiel, a qualifié avant-hier, 7 décembre 2021, le conflit qui a resurgi le samedi 4 décembre dernier dans l'arrondissement de Logone-Birni, département du Logone-et-Chari dans la région de l'Extrême-Nord.

Une bataille rangée née de la pression exercée sur les aires que se disputent éleveurs et agriculteurs. On dénombre déjà 19 pertes humaines de part et d'autre et de nombreux blessés, dont certains très graves. La tension reste toujours perceptible au sein des communautés. Face à cette situation, le couple présidentiel a envoyé le gouverneur Midjiyawa Bakari de l'Extrême-Nord adresser des condoléances aux familles ayant enregistré de décès, tout en souhaitant un rapide rétablissement aux malades.

C'est la deuxième fois en l'espace de six mois que le sang coule entre les éleveurs Arabes Choas et les Mouzgoums de Logone-Birni. L'émissaire du couple présidentiel a saisi cette occasion pour sensibiliser sur les vertus du vivre ensemble et les méfaits de la haine. Il a particulièrement interpellé les jeunes qui, d'après lui, doivent se muer en artisans de paix.

Le gouverneur leur a dévoilé le plan de développement de l'arrondissement de Logone Birni que le gouvernement, à travers le Minader et le Minepia est en train de mettre en place. Avec des projets, qui, hélas, ne peuvent être exécutés convenablement dans une ambiance délétère. " Votre avenir est entre vos mains, sachez en profiter ", a martelé l'autorité administrative. L'esplanade du lamidat de Logone-Birni a servi de cadre à cette rencontre avec les populations de Logone-Birni.

Après cette rencontre, Midjiyawa Bakari a tenu une réunion restreinte avec les leaders traditionnels et religieux ; assise au cours de laquelle ses interlocuteurs ont élevé les prières vers Allah afin qu'il leur donne l'esprit de pardon, condition sine qua non d'une cohabitation pacifique.