Congo-Kinshasa: Exposition - Les sculptures du sud-ouest de la RDC au musée Quai Branly Jacques-Chirac

À l'heure du processus de la restitution des œuvres d'art en Afrique, le Musée Quai Branly Jacques-Chirac met en lumière le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) au travers de cent cinquante œuvres, "La part de l'ombre".

Prévue du mardi 14 décembre 2021 au dimanche 10 avril 2022 à la mezzanine Est du musée, cette exposition dévoile la riche production artistique d'une région méconnue. L'occasion de redonner toutes ses lettres de noblesse à la statuaire en bois du Congo.

Le sud-ouest du Congo correspond peu ou prou à l'ancienne province du Bandundu, qui regroupait les territoires actuels du Kwango, du Kwilu et du Maï-Ndombe, tout en intégrant également l'actuelle province de Kinshasa. Couvrant près de la moitié de la superficie de la France, la région est aussi diverse - plus d'une dizaine de peuples y cohabitent - que riche culturellement. Une richesse que l'on retrouve tout particulièrement dans le domaine des arts plastiques, en témoigne l'extraordinaire diversité des formes de la statuaire, des masques et autres objets usuels.

Orchestrée par Julien Volper, conservateur à l'Africa Museum de Tervuren (Belgique), l'exposition s'attache à dresser un panorama des arts traditionnels du Bandundu. Au-delà des emblématiques masques liés au rite initiatique du Mukanda (destiné aux jeunes garçons), "La part de l'ombre" entend éclairer une production plus discrète, celle de la statuaire en bois, et en donner plusieurs clefs d'analyses. Ce sont donc plus de cent cinquante œuvres créées par les Yaka, Pende, Tshokwe et Suku, et par des groupes minoritaires comme les Yanzi, Buma, Lyembe, Sakata ou Mbala, qui seront soigneusement scrutées et analysées, de leurs caractéristiques typologiques, iconographiques et stylistiques aux détails de leurs usages.

Commissariat général

Julien Volper, conservateur des collections ethnographiques du MRAC (Tervuren, Belgique) et maître de conférence en Histoire de l'art de l'Afrique à l'ULB (Bruxelles, Belgique).

