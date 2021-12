Cote d'Ivoire: Sénat-Fraternité Matin - Abdel Nouho échange avec Ahoussou-Kouadio pour tracer les sillons d'un futur partenariat

Le premier quotidien ivoirien, Fraternité Matin et le Sénat, la chambre haute du Parlement, ambitionnent de tisser un partenariat durable et gagnant-gagnant. C'est dans ce cadre que le directeur général de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), Serge Abdel Nouho, a rencontré, le mercredi 8 décembre, à la permanence du Sénat (Cocody-Attoban), son président Jeannot Ahoussou-Kouadio.

Au cours des échanges, les deux personnalités ont ébauché les grandes lignes d'un projet d'envergure qui doit engager l'entreprise de presse à capitaux publics et le Sénat, institution ivoirienne qui, avec l'Assemblée nationale, partage le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire.

Si pour le moment, les tenants et aboutissants de ce futur partenariat sont encore soigneusement gardés secrets, il reste qu'il s'agit pour les deux futurs partenaires de travailler main dans la main. Pour donner, entre autres, plus de visibilité à l'institution parlementaire.

D'ores et déjà, ce qu'il faut retenir au terme des échanges d'hier entre les deux personnalités, c'est que deux équipes techniques devraient, rapidement, se mettre en place, en vue de plancher sur le fond et la forme de leur future collaboration. De sorte que, d'ici la nouvelle année 2022, l'accord soit officialisé et signé au siège du Sénat à Yamoussoukro.

Nommé directeur général du quotidien Fraternité Matin, il y a quelques mois, Abdel Nouho a également mis à profit cette rencontre avec le président du Sénat pour l'en informer officiellement et lui présenter ses civilités.

Le président Ahoussou-Kouadio a donc, lui aussi, saisi cette belle occasion pour prodiguer de sages conseils au nouveau patron de Fraternité Matin. Notamment en termes d'orientation stratégique pour une gestion saine et efficace de cette entreprise; mais aussi pour montrer d'autres chemins idoines à même de permettre à cette maison d'aller de l'avant.

Le président du Sénat a, par exemple, souhaité que Fraternité Matin, fort de ses 57 ans d'expériences et de son riche patrimoine archivistique, innove, en exploitant au mieux son fonds documentaire (textes et images, notamment) qui se présente comme " une véritable mine d'or pour les chercheurs ".

Il a suggéré, en outre, que soit multipliée l'édition des numéros spéciaux. Comme mettre sur le marché un numéro spécial consacré au Père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, à la commémoration du jour anniversaire de son rappel à Dieu (le 7 décembre, chaque année).

Au cours de cette rencontre, le Dg de Fraternité Matin avait à ses côtés le directeur commercial et marketing de la Snpeci, Mamadou N'Diaye.