Angola: Hockey sur patins - Académica proche de révalider le titre

Luanda — L'équipe d'Académoca de Luanda a battu mardi, le Primeiro d'Agosto, 9-8, aux tirs au but, et est en tête de la série (2-1) , en finale du championnat national de hockey sur patins, qui se joue en play off, le meilleur des cinq matchs.

Joué au pavillon Dream Space, à Viana, le troisième match a été assez équilibré. À la mi-temps, les universitaires gagnaient4-1, mais à la fin des 40 minutes réglementaires, les équipes ont fait match nul à six buts, ce qui a forcé l'inégalité sur la ligne de pénalité.

Martin Payero, Pi et Nilson ont converti les tirs au but pour Académica, tandis que du côté " militaire ", Paizinho et Tino Boy n'ont pas pu voir le but.

Le quatrième match aura lieu samedi prochain 11, à 16h30, sur le même terrain, et en cas de victoire, Académica conservera le titre national, remporté en 2019.

Le championnat n'a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.