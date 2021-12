Angola: Le VIIIe congrès prépare le MPLA à de nouveaux défis

Luanda — Le VIIIe congrès ordinaire du MPLA, qui s'ouvre ce jeudi à Luanda, avec environ 2 000 délégués, vise à préparer le parti pour les élections générales de 2022.

Selon l'article 70 de son statut, le congrès du MPLA est l'organe suprême du parti, chargé d'évaluer et de définir ses lignes générales de politique nationale et internationale, qui guide l'action et l'activité de ses structures et de ses militants, ainsi que ses organisations sociales et associées.

Outre la stratégie électorale, le congrès vise également à modifier les documents internes, tels que le programme et les statuts, ainsi qu'à élire le président du parti et le comité central, en plus d'approuver les motions stratégiques et autres instruments fondamentaux sur la vie du MPLA et du pays.

Le septième Congrès extraordinaire du MPLA, qui s'est tenu en juin 2019, a réaffirmé la lutte contre la corruption, le népotisme, la flatterie et l'impunité, comme le principal défis du parti ces dernières années.

Le MPLA a été fondé le 10 décembre 1956.