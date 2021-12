Sénégal: La présidente de la FPU prêche "le retour à Dieu" pour "le salut" du monde

Dakar — La cofondatrice de la fédération pour la paix universelle (FPU), Dr Hak Jah Han Moon, prêche le retour à Dieu pour "le salut" du monde confronté à "des difficultés dues à la pandémie de Covid-19, à la restriction de la liberté de déplacement et de communication et à un nouveau type d'égoïsme des puissances occidentales".

"L'humanité déchue est marquée par la division, les guerres et conflits de tous genres. Aujourd'hui, à cause du Covid-19, la liberté de déplacement et de communication est en perte de vitesse et les super puissances occidentales nourrissent un nouveau type d'égoïsme" a souligné Dr Hak Jah Han Moon qui intervenait au Rassemblement de prière pour "le Salut de la Corée et du monde".

"Les Nations sous-développées font alors face à de grande difficultés tous les jours. Alors, nous devons trouver l'espoir en retournant et en remettant Dieu au centre" a fait noter la présidente de la FPU, au Cheongshim Peace World Center de Séoul, en Corée du Sud.

A cette occasoin, une huitaine de leaders religieux de différentes confessions ont prié, chacun, dans ses accoutrements et en toute solennité, pour l'instauration d'une paix durable dans le monde et pour la réunification de la péninsule coréenne.

"Nous avons besoins de partager les valeurs de Dieu, de nous unir comme une seule personne, de retrouver l'unité, la joie et le bonheur perdu" a-t-elle dit, dans un document reçu à l'APS, laissant entendre que la "paix ne peut se construire que par les seuls efforts humains".

"Rien ne doit nous empêcher d'avancer avec courage et conviction dans la recherche de la paix. Soyons unis dans nos cœurs et nos actions, réduisons l'émission de dioxyde de carbone et nous pourrons alors ramener le monde à son état originel", a indiqué Dr Han Jah Han Moon, vêtue en vert, couleur de l'espoir.

La présidente de la FPU qui a revisité "les péripéties de l'indépendance de la Corée libérée de la domination japonaise, l'histoire de l'Amérique qui repose sur des fondements spirituels mis en place par ses pères fondateurs, les puritains", a appelé les religieux à "se retrouver".

"Dieu a créé les religions pour sauver les êtres humains. Donc le temps est aujourd'hui venu pour toutes les religions de se retrouver, d'affluer dans la même direction. Les religions doivent amener l'humanité à se réunir", a souhaité Dr Moon au cours de ce rassemblement qui a enregistré la prestation artistique de la troupe "Les petits anges".