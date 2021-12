Togo: "Nouvelle Vision" se pose en médiateur

C'est un rôle de médiateur entre les parties que le parti politique Nouvelle Vision entend jouer pour dénouer le différent qui oppose le gouvernement au travers du ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi, et les responsables des Eglises au Togo, autour de l'imposition du pass vaccinal, dans les lieux de culte, qui entre en vigueur dès ce 10 Décembre 2021.

Voici l'appel que le parti de Dr Aubin Thon lance aux protagonistes...

Togolaises, Togolais,

Chers compatriotes,

Frères et sœurs,

Comme la plupart des millions de Togolais que nous sommes, la Nouvelle Vision suit l'actualité concernant le pass vaccinal pour l'accès aux lieux de culte imposé par les autorités du pays.

Le parti suit également les démarches menées et les réactions faites par les dirigeants religieux depuis le commencement et félicite ces derniers pour le calme et la retenue.

Mais malgré la sortie de la Conférence des Évêques du Togo qui semble être une résignation face au passage en force du ministère de tutelle, nous avons conscience qu'on est loin d'avoir trouvé solution à ce problème.

C'est pourquoi, fidèle à son engagement, la Nouvelle Vision appelle le Ministre d'Etat, Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, à faire preuve d'esprit de nation plutôt que d'esprit d'Etat dans cette situation qui prévaut.

La Nouvelle Vision note que depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays, les lieux de culte font partie des plus grands protagonistes contre la crise. Ils ont notamment distribué des cache-nez, posé des lave-mains, observé la distanciation sociale, sensibilisé et appelé à la vaccination. Et pour couronner le tout, les lieux de culte ont accepté le sacrifice de la fermeture sans protester. On ne devrait pas donner l'impression de passer sous silence leurs efforts.

Le parti reste convaincu qu'en revoyant sa copie et en changeant de stratégie, le gouvernement pourrait compter sur la qualité de Magister de l'Eglise et de la Oumma pour atteindre sa finalité qui est d'amener plus de Togolais à se faire vacciner afin d'atteindre une immunité collective.

Dans un pays pourtant laïc, nul ne peut ignorer l'importance capitale indémontable des lieux de cultes dans notre quotidien au Togo ; il faut par ricochet être conscient de l'effet autodestructeur d'une mauvaise gestion de ce différend avec les dirigeants religieux.

La Nouvelle Vision est comme toujours disposée à accompagner le gouvernement et les dirigeants religieux afin qu'une meilleure issue soit trouvée. Elle se rend disponible à cet effet et espère très vite un meilleur dénouement.