Algérie: Journée d'études sur le renforcement de l'intégrité en milieu juvénile et sportif

Alger — Une journée d'études sur le renforcement de l'intégrité en milieu juvénile et sportif, a débuté jeudi à Alger, sous le slogan "préserve ton droit, joue ton rôle et dis non à la corruption", et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption.

Initiée par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des

Sports, cette rencontre, a pour objectifs, de chercher les voies et moyens de renforcer l'intégrité, diffuser la culture d'incorruptibilité en milieu sportif et juvénile et examiner les mesures à même de moraliser la vie sportive.

Selon les organisateurs, la rencontre sera un espace pour présenter des propositions et échanger les vues et les opinions sur ce thème.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag a procédé à l'ouverture des travaux, en compagnie du président de l'ONPLC, Tarek Kour et en présence du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, de conseillers du Président de la République, de membres du Gouvernement, ainsi que de représentants de plusieurs secteurs ministériels, d'instances nationales et de la société civile.

Le programme de la rencontre inclut plusieurs interventions liées au thème dont la participation des jeunes et du mouvement associatif à la promotion de l'intégrité et à la diffusion de la culture d'incorruptibilité en milieu sportif ainsi que les efforts nationaux visant le renforcement de l'intégrité en milieu sportif, outre la présentation d'expériences internationales en la matière.