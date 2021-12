Sahara Occidental: 45e édition de l'EUCOCO - Les droits de l'Homme dans les territoires sahraouis parmi les questions phares

Alger — La situation des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé, la souveraineté du peuple sahraoui sur les richesses naturelles de son pays et la consolidation de son Etat figurent parmi les questions phares qui seront débattues lors de la 45e Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO).

La conférence dont les travaux se dérouleront vendredi et samedi à Las palmas (Grande Canarie, Espagne), prévoit quatre grands thèmes en rapport avec la situation dans les territoires sahraouis occupés mais également en lien avec le contexte géopolitique international.

Les participants à cette édition auront à débattre de la question des droits humains dans les territoires occupés et du pillage des richesses du Sahara occidental avec la complicité tacite et, parfois franche, de certaines puissances étrangères.

La 45e Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, programmée initialement en novembre 2020 mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19, réunira des intervenants venus notamment de pays européens et africains en plus de représentants du gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries.

Un contexte particulier

Concernant la participation algérienne, et outre le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part à cette rencontre.

Selon un communiqué de l'APN, la délégation en question sera conduite par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Mohamed Hani. Elle comprend également le président du Groupe parlementaire d'amitié et de fraternité: Algérie-Sahara occidental, Miloud Tessouh, ainsi que les deux députés Fateh Djenati et Abdellah Harchaya.

D'autre part, l'EUCOCO se tient cette année dans un contexte particulier marqué par la reprise, depuis plus d'une année déjà, des hostilités entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Un conflit qui a donné lieu à de nombreuses violations des droits de l'Homme, dénoncées haut et fort par les Sahraouis qui exigent que les institutions internationales interviennent. Ils invitent, tout particulièrement, l'Organisation des Nations unies et son Conseil de sécurité à intégrer la surveillance du respect des droits de l'Homme dans les prérogatives de la Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso).

Par ailleurs, les conférenciers débattront immanquablement de la victoire juridique du peuple sahraoui après le verdict prononcé le 29 septembre dernier, par le Tribunal de l'Union européenne annulant les accords de pêche et d'agriculture conclus entre l'Union européenne et le Maroc et qui incluent les territoires sahraouis.

Le même tribunal considère aussi désormais le Front Polisario comme l'unique représentant du peuple sahraoui.

Le programme de la 45e conférence prévoit, enfin, des projections vidéos relatant les grandes étapes de la lutte du peuple sahraoui pour le recouvrement de sa souveraineté.