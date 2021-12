Congo-Kinshasa: Le Centenaire du Parti Communiste Chinois, une grande opportunité pour l'Afrique

Il n'y a pas si longtemps, la Chine était aussi appauvrie que les pays africains. Cependant, au cours des dernières décennies seulement, la Chine, sous la direction du Parti Communiste Chinois, est déjà devenue une puissance mondiale, politiquement, économiquement, technologiquement et militairement, dépassée seulement par les Etats-Unis d'Amérique, mais pour combien de temps ?

D'après ses estimations pour 1950, le PIB chinois par tête correspondait alors à environ la moitié de celui de l'Afrique et à moins de trois quarts de celui de l'Inde.

[1]Mais, aujourd'hui, les grands progrès faits par la Chine couvrent l'Afrique de honte. Dans un laps de temps, la Chine a fait un bond en avant formidable jusqu'à devenir le deuxième pays du monde par son produit intérieur brut (PIB) nominal, estimé à 16 493 milliards de dollars (courants) par habitant en 2021, derrière les Etats-Unis (estimé à $21 922 par habitant en 2021).

Il est donc extrêmement important de souligner l'ampleur des progrès réalisés par la Chine notamment, l'objectif atteint du premier centenaire, celui de construire une société modérément prospère à tous égards. Elle marche maintenant à grands pas vers le deuxième objectif du centenaire, celui de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards, comme l'a souligné le Président Xi Jinping.

C'est vraiment dommage que l'Afrique puisse donner l'impression de retomber ou de sombrer dans une nouvelle recolonisation occidentale au 21ème siècle, cette fois-ci avec la complicité des Africains eux-mêmes: Africains contre Africains sous l'instigation de la main cachée des puissances occidentales. Ce qui se passe actuellement en République Démocratique du Congo est une parfaite illustration. Tels des figuiers étrangleurs (que nous appelons en Longando "LIKUMO " chez nous), le Rwanda et l'Ouganda veulent étrangler le Congo, l'arbre de vie sur lequel ils se sont appuyés pour leur survie, l'étouffer puis le liquider et rester debout à sa place, car c'est le Congo qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus.

Ces derniers et leurs mentors occidentaux comptent faire de la RDC la risée du monde entier en corrompant les dirigeants civils et militaires Congolais faibles d'esprit à tous les niveaux pour que ça passe. Les dirigeants Congolais actuels constituent la raison pour laquelle la RDC est devenue un "Etat Maélé" pour utiliser un jargon populaire de chez nous, c'est-à-dire " un Etat qui dit 'oui, oui, oui' à toutes les sollicitations des impérialistes et leurs mandataires Africains ou les régimes Tutsi du Rwanda et de l'Ouganda.

Mais, ils trouvent toujours la résistance et la vigilance du peuple Congolais sur leur chemin. Car, comme l'a dit Ernesto Che Guevara, "Si vous, vous voulez libérer une patrie, mettez dans votre main dix balles: Neuf pour les traitres de l'intérieur et une pour l'ennemi. Car sans les traitres de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur n'oserait pas entrer dans votre pays".

La revue Africa Intelligence a révélé le 25 juin 2021 que Washington avait poussé le Président de la RDC Félix Tshisekedi à renégocier tous les contrats que son prédécesseur Joseph Kabila avait signés avec la Chine.

La Grande-Bretagne post-Brexit est aussi en train de faire monter ses enchères au Congo, à en juger par le fait que le fameux " Tony Blair Institute for Global Challenge ", qui conseille le Président Rwandais Paul Kagame, vient en même temps de présenter un " plan de politique économique " pour le nouveau gouvernement de Tshisekedi ; dénommé " plan 2030 " (à noter que le premier mandat du Président Tshisekedi se termine en 2023).

Après tout, les Etats-Unis, l'Union Européenne dans son ensemble et chaque pays européen ne voudront pas être mis à l'écart au Congo, dont le cobalt est prisé pour verdir leurs économies. On peut donc dire sans crainte d'être contredit que l'Occident pourrait réussir à s'opposer à l'initiative chinoise visant une meilleure intégration des grandes infrastructures routières, maritimes et ferroviaires à travers tous les continents, dénommée "Une Ceinture, une Route" à travers certains dirigeants africains.

Les immenses réalisations de la Chine reposent sur sa politique de réforme et d'ouverture et sur le plan quinquennal qui fixe les priorités nationales de développement socio-économique et politique.

Dans le cadre de la politique de réforme et d'ouverture, la Chine a ouvert ses portes aux investissements étrangers, qu'ils soient occidentaux ou soviétiques, a appris des partenaires étrangers et a accru et développé ses propres connaissances dans tous les domaines, notamment technologique, à tel point que la Chine est en passe de devenir la plus grande puissance technologique du XXIe siècle.

Après tout, c'est un proverbe chinois qui dit que " Dans un groupe de trois personnes, il y aura toujours une personne de qui je pourrai apprendre quelque chose".

Grâce à ces connaissances exploitées, la Chine a pu moderniser ses infrastructures et son secteur agricole, renforcé l'approvisionnement en énergie à l'échelle nationale et transformé ses ressources sur place afin de créer des emplois et des marchés (nationaux et étrangers) au profit de sa population, éradiquant la corruption dans cette phase.

Tous les cinq ans, la Chine déploie toujours un effort optimal pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de ce plan et évalue ces objectifs en termes d'amélioration des conditions de vie des masses sur toute l'étendue du territoire national; à tel point qu'elle a remporté une victoire totale sur l'extrême pauvreté à l'échelle nationale.

Réitérons que l'Afrique regorge d'une grande partie des ressources mondiales en eau, en terres arables encore inexploitées, en minerais stratégiques comme le cobalt et le coltan, en forêts, ainsi que le fait que d'ici 2050 l'Afrique comptera près de 25% de la population mondiale, etc.

Cependant, même si l'Afrique dispose de tous ces atouts et fait des progrès en divers endroits et domaines çà et là, elle est encore à la traîne par choix ou par contrainte.

La célébration du centenaire du Parti Communiste Chinois au cours de cette année qui s'achève constitue un nouvel appel à une prise de conscience dans le chef des dirigeants africains, tout d'abord, de mettre fin à une culture qui consiste à toujours chercher à apaiser les " angoisses profondes de l'Occident face à la précarité de sa civilisation ", comme l'a dit l'auteur Nigérian Chinua Achebe et, par conséquent, se sentir contraints de toujours servir les intérêts de l'Occident au détriment de leurs pays et peuples et, deuxièmement, de changer leur conception du pouvoir axée sur une perspective égoïste qui consiste à servir leurs intérêts personnels à partir du fauteuil présidentiel, ce qui est à la source de beaucoup de maux e de souffrance en Afrique, y compris la corruption, le manque de transparence, de responsabilité, de sécurité et de stabilité et de l'Etat de droit, etc.

Ils doivent plutôt adopter une perspective qui consiste à avoir à cœur les intérêts de leurs pays et de leurs peuples qu'ils doivent placer au centre de leurs préoccupations.

Cela nécessite que soit favorisé parmi leurs peuples un état d'esprit orienté vers la croissance nationale et le développement scientifique et technologique comme la Chine l'a fait et continue de le faire, afin que, comme le dit Oluwafifehan Ogunde, ils puissent " construire une société fondée sur des valeurs qui favorisent la croissance et le développement".

