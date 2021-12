Congo-Kinshasa: 80ème anniversaire de la grève de l'Union Minière du Haut Katanga (4-9 décembre 1941)

L'Union Minière du Haut Katanga (U.M.H.K.) est l'une des trois grandes sociétés créées en 1906 par la Société Générale de Belgique avec la Compagnie du Chemin de fer du BasCongo-Katanga (B.C.K.) et la Société Internationale Forestière et Minière (Forminière).

C'est le passage de l'économie de cueillette (caoutchouc, copal, fruits de palme, palmistes) à l'exploitation minière (production de cuivre, cobalt, zinc, uranium, radium, germanium, cadmium). Les concessions de l'U.M.H.K. s'étendaient sur 34.000 Km2, soit plus que la superficie de la Belgique et du Luxembourg.

L'entreprise détenait des droits absolus sur tout le sous-sol de la région. Elle ne s'occupait pas seulement de la production minière, et en particulier du cuivre ; elle contrôlait, en outre, les activités des multiples filiales engagées dans tous les secteurs de l'économie et dans le domaine social.

L'exploitation de la première mine du cuivre commença en 1911 dans la localité de l'Etoile du Congo à 12 Km d'Elisabethville. La première coulée de cuivre de l'Union Minière fut effectuée la même année. D'autres sièges d'exploitation furent ouverts à Kambove, Luishia, Kipushi et Likasi. Les minerais étaient traités dans les fonderies de Lubumbashi et de Panda, et dans les usines de production de cuivre électrolytique de Shituru.

A partir du 1er janvier 1928, l'Union Minière lança une nouvelle politique pour stabiliser sa main-d'œuvre et réduire les recrutements à l'étranger. Elle développa ses services médicaux et sociaux pour les travailleurs, et se préoccupa de leur formation professionnelle pour le maniement et l'entretien de la machinerie de ses usines et des engins mécaniques de ses chantiers.

Les ouvriers furent logés dans des camps où il y avait un brassage ethnique, un melting pot : " Tshanga Tshanga ". La toile de fond en 1941, c'est la seconde guerre mondiale, l'effort de guerre demandé aux populations congolaises depuis l'engagement du gouverneur général Pierre Ryckmans de mettre totalement le Congo au service des Alliés en mai 1940.

La législation de guerre prescrivait la réquisition des populations civiles pour les affecter aux activités économiques dont le fonctionnement était indispensable à l'effort de guerre. Sur place au Katanga, le gouverneur Maron promulgua le 3 décembre 1941 un arrêté réquisitionnant tous les travailleurs de l'Union Minière sous peine de cinq ans de prison.

Alors même que le gouvernement incitait au rendement maximum, la vie économique fut marquée par une forte dévaluation de la monnaie, le blocage des salaires, la hausse des prix et la cherté du coût de la vie. Les agents blancs de l'Union Minière firent grève à Jadotville et Kipushi en octobre 1941.

Ils eurent rapidement gain de cause et furent satisfaits. Pour les noirs, nous dit Jules Marchal, mi-novembre 1941, la direction de l'Union minière décida d'augmenter le salaire journalier des recrues de 50 centimes, d'augmenter également le salaire mensuel des travailleurs spécialisés qui touchaient 200 à 800 francs et plus, et de doubler la ration non obligatoire des femmes et des enfants.

Mais, la majorité des travailleurs, ceux qui avaient un salaire journalier de 3 à 7 francs, furent laissés de côté. Leurs salaires n'avaient pas changé. 2 Après deux semaines d'attente, suivant l'exemple des agents blancs de l'U.M.H.K, les travailleurs noirs des camps de Shituru et de Panda proches de Jadotville (Likasi) se réunirent dans la nuit du 2 au 3 décembre, et décidèrent de faire grève à partir du 4 décembre au matin. Le 3, au matin, le porte-parole des grévistes, Léon Mutamba, avisa le chef du camp de Shituru, M. Lammens.

Ce dernier informa rapidement la direction générale de l'Union Minière à Elisabethville, et Dr. Léopold Mottoulle contacta Amour Maron, le gouverneur du Katanga depuis 1933. Pour la direction de l'U.M.H.K., il n'était pas question de céder à la menace de grève.

L'ordre et la discipline devaient être respectés. Le 3 décembre, en fin d'après-midi, Pol Montenez, l'administrateur territorial de Likasi, et Emile Rollus, le chef du service de la main-d'œuvre de l'Union Minière, s'amenèrent dans les camps de Shituru et Panda pour faire entendre raison aux travailleurs et leur dire qu'ils avaient intérêt à se présenter au travail le lendemain matin. Tous les deux furent hués. Le soir, les deux personnes qui avaient été mandatées firent le point avec le substitut André Thienpont de Likasi, Donat Cardoen, commandant du bataillon de la Force Publique de Likasi et Léopold Mottoulle, directeur général.

La décision fut prise de déployer des soldats aux aurores dans les camps de Shituru et Panda. Le jeudi 4 décembre, l'Union Minière transporta au petit jour des soldats aux camps. A Shituru, ils réussirent à contenir et à refouler 500 travailleurs arrivés à l'entrée du camp qui se dirigeaient à Panda. A Panda, ils encerclèrent un groupe formé près de l'école. Mottoulle tenta de parlementer avec les grévistes en leur disant que seuls ceux qui reprendraient le travail à 11h auraient une augmentation de salaire. La suite fut pitoyable. Il ne fut pas entendu. On le caillassa. Les femmes poussaient des vociférations et des menaces. Elles criaillaient que les rations de viande et de poisson étaient insuffisantes. Il y eut des bousculades et des échauffourées entre les grévistes et la troupe.

Sur 1.800 travailleurs de Shituru et Panda, 1.400 faisaient la grève, donc presque 8 personnes sur 10. Le soir, on déplora un gréviste tué par un coup de revolver de Cardoen, et cinq blessés dont un soldat. La nuit, des renforts vinrent de Lubumbashi par train, et assurèrent des patrouilles. Le vendredi 5 décembre, le calme revint à Shituru et Panda. 85 % de la main-d'œuvre reprirent le travail.

Mais, la grève couvait dans plusieurs sièges d'exploitation de l'Union Minière. Le week-end, Jules Cousin, délégué du Conseil d'Administration, s'ouvrit au gouverneur Maron dimanche. Il était plus souple que Mottoulle : tous les grévistes du jeudi allaient recevoir leur augmentation. Il critiqua le directeur général de l'Union Minière qui regrettait " qu'on n'ait pas tiré ce jour-là et qu'on n'en ait pas tué deux à trois cents ". La phrase n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le lundi 8 décembre, la grève prit de l'extension. Le mouvement gagna d'autres sièges de l'Union Minière : Kambove, Shanguluwe, Luishia, Kipushi, la fonderie de Lubumbashi. On réclamait une augmentation de salaire de 1,50 franc au lieu de 0,50 franc. Les femmes se plaignaient de l'insuffisance des rations. L'administrateur territorial Montenez accompagna la troupe à Kambove. Deux pelotons furent acheminés à Kipushi.

Mottoulle informa le gouverneur Maron de la dégradation de la situation à la fonderie de Lubumbashi et dans les camps avoisinants. Il lui répéta qu'il regrettait qu'on n'ait pas été plus ferme jeudi à Jadotville. Maron commissionna le commandant du groupement d'Elisabethville Michel Vincke pour qu'il envoie des troupes sur place afin de disperser les manifestants et arrêter les meneurs.

Le procureur du roi Paul Vanarenbergh, le procureur général Jean-Marie Devaux et le commissaire de district vinrent aussi sur les lieux, et firent arrêter deux meneurs, ce qui entraîna un tumulte devant le bureau du chef du camp. A 23h. Mottoulle informa le gouverneur que la troupe allait employer les armes. A minuit les manifestants furent dispersés, mais un soldat avait été blessé par le lancement d'une brique. La nuit porta conseil. Le gouverneur Maron eut le temps de capter l'information distillée par Mottoule. Le mardi 9 décembre, dès 6 heures du matin, Maron se présenta au camp central de la fonderie de Lubumbashi. Il demanda que les travailleurs fussent rassemblés sur le terrain de football, et qu'un peloton de soldats fût installé à la tribune.

Puis, il retourna chez lui. A 11h, il gagna le terrain de football. Les travailleurs d'Elisabethville étaient là, et plusieurs travailleurs étaient accompagnés de leurs femme et enfants. J'intègre ici l'apport de Ludo de Witte, célèbre sociologue belge, auteur de " l'assassinat de Lumumba " qui a provoqué en 2000 un tsunami politique en Belgique. Il a découvert et exploité les archives de l'administrateur territorial René Marchal qui était présent ce 9 décembre 1941 à Lubumbashi, et a laissé un témoignage en 1946.

Au stade, il y avait environ 1.500 à 2.000 travailleurs. Après s'être concerté avec Jules Cousin, Maron dépêcha René Marchal pour parler aux grévistes, et les faire rentrer chez eux, mais sans la moindre promesse. L'administrateur territorial s'acquitta de sa tâche en swahili. La foule a commencé à quitter les lieux. Mais plusieurs leaders réclamaient la libération de leurs camarades arrêtés la veille. D'autres réclamaient une promesse formelle d'augmentation de 5 francs par jour. Le gouverneur Maron s'approcha des grévistes pour parler avec eux. Le capitaine De Milder de la Force Publique s'adressa à son tour aux grévistes, et leur fit trois sommations en lingala, la langue officielle de l'armée coloniale, que les grévistes ne comprenaient pas. Les sommations n'avaient pas eu d'effet. René Marchal témoigne : " Le capitaine ordonna alors à ses hommes d'avancer baïonnette au canon.

Pas un gréviste ne broncha. Les soldats hésitèrent à entrer en action, puis au lieu de piquer avec leurs baïonnettes, ils voulurent faire circuler à coup de crosses de fusils. Aussitôt un des grévistes a voulu s'emparer d'un fusil. Au même instant un coup de feu partit qui déclencha instantanément une fusillade générale qui dura 8, 10, 15 secondes, je ne sais au juste ".

Léonard Mpoy, le porte-parole des grévistes, tomba avec plusieurs de ses compagnons. La foule paniquée se débanda. Le mouvement était noyé dans le sang. Je reprends le récit de Jules Marchal. Ce même mardi 9 décembre à midi, la troupe dispersa les grévistes qui s'étaient regroupés depuis le matin à Luishia. Quant aux grévistes de la mine de l'Etoile qui projetaient de se rendre à Elisabethville pour des revendications, ils rebroussèrent chemin après avoir appris le massacre. Selon les chiffres officiels, minoratifs, 45 hommes, 2 femmes et 1 enfant furent tués sur place.

74 personnes furent blessées au cours de la fusillade, mais 50 sont mortes le lendemain parce que les blessés n'avaient pas été admis à l'hôpital de l'Union Minière. Le mercredi 10 décembre, le travail reprit dans tous les chantiers et usines de l'U.M.H.K. Le surlendemain 11 décembre, il fut accordé une augmentation générale des salaires de 25% et de 50% par rapport à ceux d'octobre. Le salaire de 2 francs passa à 3 francs, celui de 12 francs à 15 francs. Les travailleurs décédés à la suite des événements du 9 décembre n'avaient 4 pas encore touché leur salaire de novembre.

Une somme de 300 francs fut allouée à la famille de chacune des victimes. La Justice se saisit des personnes considérées comme des meneurs dans les différents sièges d'exploitation. Le Parquet et la Sûreté menèrent des enquêtes sur le rôle des syndicalistes blancs soupçonnés d'être mêlés à la grève. Le capitaine De Milde fut décoré quelques mois après la grève par le ministre des colonies Albert de Vleeschauwer lors de son séjour à Elisabethville. Une année après ces événements tragiques, le gouverneur du Katanga Amour Emile Valentin Maron fut promu inspecteur d'Etat honoraire en 1942 tout en gardant son poste de gouverneur jusqu'en 1946. Le stade situé à côté du bureau des Pères et de l'école préprofessionnelle fut démoli pour effacer ce souvenir macabre.

Mais, ce massacre a instillé la peur dans le personnel de l'Union Minière : Tshanga Tshanga n'a plus connu de grève. C'est pareil à la peur après la pendaison des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Il incombe à la postérité de ne pas oublier ces morts, et de leur ériger un monument digne de leur mémoire.

Jean-Marie K. Mutamba Makombo

Professeur émérite/Université de Kinshasa