Congo-Brazzaville: Ministère des Finances - L'administration paralysée par un mouvement de grève

Les membres du syndicat des travailleurs de la Direction générale du budget, à l'origine de l'appel à la grève générale, ont commencé à manifester depuis le matin du 9 décembre, devant le siège du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Les grévistes revendiquent le versement des primes impayées et le départ des cadres ayant atteint l'âge de la retraite.

Le dialogue est rompu entre la section de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) et la Direction générale du Budget. Jusqu'à la mi-journée de jeudi, plusieurs dizaines d'agents et cadres de la régie financière manifestaient encore devant leur lieu de travail, avec des sifflets et concert de casseroles. Sur des petits cartons qu'ils brandissaient, on pouvait lire : " Au secours, au secours, nous voulons nos commissions " ou " Au revoir aux directeurs retraités ". De nombreux policiers ont été déployés pour tenter de maîtriser l'agitation.

Le secrétaire général de la section CSTC Budget, Rommel Guempio, accuse la tutelle d'être la cause de cette paralysie. " La décision de déclencher cette grève émane du fait qu'il y a eu rupture de discussions avec la hiérarchie. Depuis des mois, nous avons écrit et entamé des négociations pour exiger nos droits sans suite jusqu'à ce jour ", a décrié le syndicaliste.

Il a également déploré le manque de respect des heures légales de travail des agents qui, par moment, vont même jusqu'à passer des nuits au bureau. " La Direction générale du Budget est l'une des rares administrations à travailler au-delà des heures requises. Il nous arrive de passer la nuit ici et le traitement des salaires, c'est du lundi au dimanche. Nous en sommes à cinq ans de primes d'élaboration du budget non payées, onze mois d'arriérés des primes de traitement de salaire... ", a poursuivi Rommel Guempio.

Dans un récent communiqué, le syndicat demande, entre autres, la cessation définitive de service des cadres et agents ayant atteint l'âge de la retraite, mais qui continuent de travailler ; le paiement de onze mois de primes de traitement de salaire et de cinq ans de commissions relatives à l'élaboration du budget ; le paiement des caisses relatives aux commissions administratives paritaires, ainsi que de celles concernant l'élaboration du compte administratif. La poursuite de ce mouvement de grève risque d'affecter le fonctionnement de l'ensemble des administrations publiques, notamment l'élaboration des soldes et salaires.