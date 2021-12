Congo-Kinshasa: Un médecin traîné en justice à cause de la mort de des jumeaux

Jean Lukusa, médecin directeur dans un centre de santé sis à Pompage, dans la commune de Ngaliema, est traîné devant le Tribunal de paix de Ngaliema pour incompétence et faute professionnelle.

La famille des victimes accuse ce dernier d'avoir provoqué la mort de leurs jumeaux Nephtali Shako et Natanael Omba. On lui reproche de s'être trompé de diagnostic alors que le cas de ces enfants âgés de 1 an nécessitait un transfert vers un grand hôpital pour des soins appropriés. Mais Jean Lukusa continuait à garder ces bébés jumeaux dans son hôpital, ont fait savoir les avocats de Opala Bosco père des enfants décédés.

Cette affaire est passée hier mardi 7 décembre 2021. Le tribunal a renvoyé l'affaire à deux semaines pour la poursuite de l'instruction et éventuellement les plaidoiries.

Au cours de cette audience, les avocats de Bosco Opala ont indiqué que les analyses approfondies en provenance de Mama Yemo ont révélé qu'il s'agissait d'une pneumonie c'est-à-dire une infection respiratoire aigue qui avait déjà touché les poumons. Elle peut avoir été provoquée par des bactéries, des virus ou des champignons présents dans l'air. Les poumons de ces enfants étaient déjà infectés et rempli de liquide, ce qui les empêchait de respirer correctement.

Le rapport médical en provenance de l'Hôpital Mama Yemo indique que la pneumonie est une infection des poumons. Elle se manifeste généralement par de la toux, des difficultés à respirer et de la fièvre. Ces enfants souffraient plutôt de pneumonie et non de la fièvre typhoïde, comme soutenu par docteur Jean Lukusa.

Les avocats ont précisé que toutes les explications apportées par l'hôpital Mama Yemo prouvent à suffisance que Jean Lukusa est un charlatan. Car les analyses faites en dehors de son hôpital renseignent que pour diagnostiquer la pneumonie chez un enfant, il faut procéder à un examen physique, notamment en vérifiant les schémas respiratoires anormaux et en auscultant les poumons de l'enfant. Le diagnostic peut être établi également à l'aide d'une radiographie pulmonaire ou d'une analyse de sang. Chose qui n'a pas été faite par le cité jean Lukusa, déplorent ces avocats.

" Dans les hôpitaux qui ne sont pas dotés d'un système de santé efficace, où manque la possibilité de réaliser des radiographies pulmonaires et de laboratoire, le médecin n'a pas d'autre choix que de compter le nombre d'enfants par minute pour diagnostiquer la pneumonie. Par exemple, un enfant de 5 mois enregistre 50 respirations par minutes. S'il respire trop vite, cela indique qu'il pourrait souffrir de pneumonie", ajoutent ces praticiens du droit.

Ces avocats-conseils ont fait savoir que la faute commise par Jean Lukusa en dehors du diagnostic erroné, c'est d'avoir continué à garder ces jumeaux dans son centre de santé par esprit delucre. Il devait plutôt signer une lettre de transfert vers un autre hôpital, au lieu d'attendre que le cas des enfants se complique d'avantage.

Le tribunal des céans est saisi dans ce dossier pour faire appliquer la loi à l'égard dudit médecin.

Affaire à suivre.