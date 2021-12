Congo-Kinshasa: Covid-19 - La vaccination dans les quartiers populaires de Kinshasa

Pour faire face à la menace de la 4ème vague de la pandémie de Covid-19, le gouvernement a opté pour une vaccination de proximité, en installant des sites de vaccination dans les structures sanitaires publiques se trouvant dans les quartiers populaires de Kinshasa. Hormis cela, la campagne de sensibilisation se fait de porte-à-porte dans certains coins de la capitale, de manière à rétablir la confiance de la population et combattre la désinformation ainsi que les rumeurs autour du vaccin.

C'est le cas dans la commune de Kimbanseke, où des équipes du ministère de la Santé et certains volontaires circulent à travers les avenues de quelques quartiers, avec des mégaphones, pour interpeller la population sur le respect des gestes barrières. Il faut reconnaitre que la tâche ne leur est pas facile car les rumeurs au sujet de la maladie et du vaccin ont sérieusement affaiblis la lutte contre le Covid-19. Malgré l'hostilité de la population aux actions de sensibilisation, le gouvernement reste engagé dans des stratégies de campagne pour la vaccination afin de faire accepter le vaccin à toutes les couches de la population sur toute l'étendue territorial national.

Il faut noter que ces nouvelles stratégies adoptées par les autorités interviennent dans un contexte où le nouveau variant, " Omicron ", a été signalé dans plus de 30 pays à travers le monde. Selon les scientifiques, les premières analyses de ses mutations, ainsi que les courbes fulgurantes de progression de nouveaux cas dans certaines régions, permettent de penser que le variant " Omicron " serait plus contagieux que le Delta. Certaines modifications de ce virus font craindre un possible échappement face à la protection conférée par la vaccination. De quoi théoriquement inquiéter, et alarmer.

A ce propos, l'OMS a jugé élevée "la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial", étant donné ses mutations. "Il pourrait y avoir de futurs pics de Covid-19 qui pourraient avoir des conséquences sévères en fonction de différents facteurs et en particulier où ces pics se produiraient". D'où l'importance de respecter scrupuleusement les gestes barrières et de se faire vacciner.

Raison pour laquelle, le ministère de la Santé Publique de la RDC invite la population à prendre conscience du danger qui guette le pays et appelle toutes les couches sociales à aller se faire vacciner pour lutter efficacement contre ce virus mortel. " Si vous désirez vous faire vacciner, rendez-vous au site de vaccination le plus proche. La vaccination se fait sur base volontaire et est gratuite dans les structures sanitaires publiques". Peut-on lire dans le site du ministère de la Santé.

Au sujet de la campagne de vaccination, rappelons que la RDC dispose des vaccins tels que Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson. Cette variété des doses donne aux Congolais la possibilité de cibler le vaccin de leur choix. Malheureusement, le pays enregistre un pourcentage très faible des personnes ayant reçu le vaccin contre le covid-19.

A ce propos, le Dr Jean-Jacques Muyembe avait souligné, il y a quelques jours, que la RDC est le pays le moins vacciné en Afrique avec 1% de sa population ayant reçu le vaccin, comparativement à ses voisins directs comme l'Angola, dont la couverture vaccinale est estimée à 7,7%, le Rwanda avec 15,3% et l'Ouganda avec 1,2%.

De manière générale, le continent africain accuse des grands retards dans l'atteinte des objectifs de vaccination, indique le Dr Jean-Jacques Mbungani. A l'en croire, 9 pays seulement sur les 54 que compte le continent ont atteint l'objectif de vacciner au moins 10% de leur population en fin septembre 2021, comme l'avait requis l'Assemblée générale de la santé au mois de mai 2021. Et pourtant, les différentes variantes du Coronavirus sont encore en circulation dans nos pays, a-t-il fustigé.

Ci-dessous la liste des sites de vaccination à Kinshasa

Perside Diawaku

BANDALUNGWA

CH Libikisi, CSR Kimbondo, Tshisuaka, HOPE Medical, Clinique Compassion

BARUMBU

CSR Kasaï, CS Zaïnaba, CS Boyambi, CS Alliance, CS Bralima, CS Oasis

BINZA METEO

CS Laborne, CSR Bangu, CSR Saint Sacrement, CH UPN, CSR Lonzo, CS Edith Cavell, CS Kasavubu, CS Telecom, CH Pluie Arrose l'Humanité, CH Kinkenda, CS Bénédication, Clinique des Anges, CS Kimya

BINZA OZONE

CH Akram, CH Voici l'Homme, Ngaliema Medical Center, CH Lukunga, CH Luyindu, Diamant, CSR Kinsuka, St Christophe, CM Marie Yvette, Desmet, CS Mdinda, CH Bolingani, CH Siloe

BIYELA

CS Yenge, CS Mpanga, CS Tshimungu, St Joseph, CS Sakombi, CS Kasaï Mambo, CS Père Damien, CS Mabondelli

BUMBU

CME Bumbu, CM Mas Médical, CS Barel, CS CRPS Ganaketi, CS Espoir Vainqueurs, CS Gloire, CS Grace, CS Libondi, CS Mel, CS Saint Godard, CS Santé Plus, CS Siloe, CS Tuwisana

GOMBE

HPGRK, CM Mongala, INRB, Vaccinodrome Place des Evolués, CMK, Médecins de nuit, Clinique Ngaliema, Olympic Hospitals, CM Botour, HJ Hospital, Site Mobile BCZ

KALAMU I

CS Bondeko, CH Matonge, CH Onatra, CM Jéhovah Rapha, CS INSS, CS Kauka 2

KALAMU II

Akram, Bien-Etre Familial, Bon Berger, CFMMASS, CHPK

KASA-VUBU

CASOP, Hope, CSR Pamela, CM Victoria, CS Sonal

KIKIMI

CS Bosembo, CS Saint François, CS Kikimi, CS Lobiko, CSR Bisengo Mwanbe, CS Maréchal, CS Dieudonné, CS Mfumu-Nkento, CS Mikondo, CS Ngampani, Cité de l'Espoir

KIMBANSEKE

Espérance, Tosalisana, CS Esanga, Boyokani, Yenge Médical, Ndemba, Fondaco, Bénédiction, HGR Pierre Fokom, Hôpital Kimbanguiste

KINGABWA

Akram, CH Liziba, CS Afrique, CS Sainte Bernard, CS Urgences Médicales de Kingabwa, Kristu Mobikisi, Lobo, Mayamba, Ngowa

KINGASANI

CS Boboto, CH Kingasani, Polyclinique Light, CS Tata Mosalo, CS Saint Paul, CS Molende, HOP Clinic, CS Tembo, CS Londolobe

KINSHASA

Centre Mère-Enfant de Barumbu, CS Mongala, CS Ngwaka, CS Biophrama, CS Saint Pierre, CS DIAP, CS Itaga

KINTAMBO

HGR Kitambo, Polyclinique Obed, CS CBCO, Centre Nganda

KISENSO

Amba, Bikanga, Bolingo, CS Kisenso Gare, CS Mayika, CS Mishie, Eleazar, HGR Kisenso, Liération, Nsola, Regideso, Révélation, Révolution, Saint Ambroise, Saint Etienne

KOKOLO

Hôpital Militaire Central, CS Tshatshi, CS CETA, CS Badiandingi, CS Maluku, Site Mobile BCZ, CS Ndolo, CS Mbaki, CS Force Navale, CS FAE N'Djili, CS GSM, CS Loano, CS Anciens Combattants, CS Salongo, CS Kibomango

LEMBA

Bon Berger, Cliniques Universitaires, Elijya, Elrapha, Hilary, Lisanga, Mama Wumba, Yabiso

LIMETE

Centre Hospitalier Mombele, CH Yolo Médical, Clinique Bondeko, CM Moyi Mua Tongo, CS Miria, CS Saint Amand, CS Sara, HJ Hospitals, Hôpital Saint Joseph, Marie antoinette, Promedis

LINGWALA

CM Charité, CS Kitega, CS Vijana, CMI, Cliniques des Anges

MAKALA

Boboto, Bondeko Ya Sika, CMK, CRPS Fuma, Eben Ezer, Kinkosi, Meriba, Ngondo-Maria, Omeco Bambou, Saint Clément, Selo, Setas

MALUKU I

CS Monaco, CS Ndunu, HGR Maluku, CS Kikimi, CS BU, CS Bita, CS Menkao, CS Kimpoko, CS Kingankati, CS Mambuntu Nka

MALUKU II

HGR Mbankana, CS Mongata, CSR Nwene, CS You, CS Kingawa

MASINA I

CS Kimbanguiste, HBMM, HGR Roi Baudoui, CS Nouvelle Alliance, CS Bon Soin, CS Desaf, CS Bolingo, CS Ambassadeurs, CS Eben Ezer, CS Persévérance, CS Esengo, CS Esperodie, CS Ntombwa Ya Maria, CS Boo Nsabu, Ilôts, CS Funzi, CS Libota, CSR Pilote, CS Kitoko

MASINA II

CS Bolingo, CS CIK, CS Kasaï, CS Toussaint, CS Lumière, CS Nyamuke, CS Masina Médical, CS Mafuta Kizola, CSR Kimbela, CS Mapela, CS Meac, CS Bosembo, CS Elonga

MATETE

Boo Pierre, Bon Duanela, HGR Matete, Lunionzo, Maziba, Site BCZ, Vitamine

MONT NGAFULA I

CS Kindele, CS Lemba Imbu, CS Mosalisi, Monkole, CS Matadi Mayo, CS Lisungi, CS Plateau, CS Kimwenza Mission, CS Mitendi

MONT NGAFULA II

CS Kimwala, CSR Kimbuta, CS Environnement et Santé, CS Ngombe, CS Christ Sauve, CS Escapade, CS Elikya, HGR Kimbondo

NDJILI

CS Bomoi, CS CADC Sumbi, CS Baba, CS Mbakani, CS Bopeto, HASC, CRS de l'Etat, CS Bolingo, CS Mat N'Djili, CS Verdruna, CS Misco, CS Luzingu, CS Diki, HGR N'Djili

NGABA

Baobab, CME Ngaba, Gloria, Mateba, Mobengi, Mpila, Mukulua

NGIRI NGIRI

CS Njombo, CH Elengesa, Chen, CS Caspor, CS Délivrance, CS Docteur Cosky, CS Malaika

NSELE

CS Mervedi, CS Divinité, HGR Kinkole, CS Bahumbu 2, CS Bibwa, CS Buma, CS Dream, CS Saint Raymond, CS Emerode, CS Pcid, CS Centenaire, CS Familia, CS Jardin, CS Bangu Mbamu, CS Dingidingi

POLICE

HGR Lufungula, CS Camp Kabila, CS Badara, CS Kimbondo, CS Maluku

SELEMBAO

CS Rapha, HGR Makala, CS Délivrance, CS Kitokimosi, CS Lubudi, CS Nkombe, CS Molende, CS Nkingu, CS Kalunga, CS Pululu Mbambu, CS Heradie, CS Cité Verte, CS Muana Ntungu, CS Badiadingi.