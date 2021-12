Congo-Kinshasa: La DG du FMI chez le Premier Ministre et le ministre des Finances

A l'issue d'une intense séance de travail tenue hier mercredi 08 décembre 2021, d'abord avec le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, à la Primature ; ensuite avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans son cabinet, la délégation du Fonds Monétaire International (FMI) qui séjourne à Kinshasa depuis mardi, 07 décembre 2021, sous la conduite de sa directrice générale, Kristalina Georgieva, s'est déclarée très satisfaite des efforts fournis par le Gouvernement Sama Lukonde dans le cadre du Programme formel avec cette institution financière.

Cette visite intervient quelques jours seulement avant la tenue de son Assemblée générale prévue le 15 décembre prochain et durant laquelle, sa Directrice générale devra dresser un tableau du fonctionnement de l'Economie mondiale.

Le Chef du gouvernement congolais a reçu ses hôtes dans la matinée d'hier. Après une heure d'entretien à tête-à-tête avec la Patronne du FMI, la séance de travail a été élargie aux autres personnalités, notamment aux ministres des Finances, du Budget, du Plan, à la gouverneure de la Banque Centrale du Congo et aux experts du FMI. A l'issue de cette réunion de travail, Kristalina Georgieva s'est confiée à la presse pour exprimer toute sa satisfaction, particulièrement au regard des progrès réalisés par le Gouvernement congolais dans le cadre du Programme formel avec son institution.

La RDC a bénéficié de 1,5 milliard USD d'appui et 1,5 milliard de DTS pour les réserves de change

A ce sujet, elle a tenu à préciser que : " nous avons eu une discussion très constructive. Nous avons réfléchi sur les résultats de nos travaux communs. Le Programme du FMI ici a progressé très bien et l'équipe économique du gouvernement a travaillé avec nous, avec un objectif commun de reformer l'économie pour les populations de la RDC. Nous avons achevé la revue du Programme et jusqu'à présent, nous sommes satisfaits des progrès réalisés par ce pays. Ma visite ici tombe à point nommé, car le Conseil d'Administration du FMI que je préside, va pouvoir tenir une réunion le 15 décembre de cette année durant laquelle je pourrais avoir l'occasion de m'exprimer sur les progrès réalisés par la RDC dans le cadre du Programme avec le FMI ; mais aussi aborder d'autres questions, concernant non seulement les dépenses dans le domaine social, mais aussi concernant la lutte contre la corruption et le progrès dans le domaine de la gouvernance ".

Par ailleurs, Kristalina Georgieva n'a pas omis de rappeler que son institution a fourni 1,5 milliard de dollars américains à la RDC dans le cadre de ce Programme ; ce qui est un appui pour le pays. Cela n'est pas tout, car il y a aussi un autre 1,5 milliard de DTS, en termes d'appui aux réserves de change. Selon elle, ceci n'est pas une dette, mais plutôt un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement des réserves en devises du pays.

Au Ministère des Finances, l'optimisation des efforts en vue de matérialiser les clauses du Programme conclu entre le FMI et la RDC

Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a aussi reçu dans son cabinet, hier mercredi 08 décembre, la même délégation du FMI pour plancher sur les efforts à fournir en vue de matérialiser les clauses du Programme conclu entre le RDC et le FMI. Une séance de travail à la fin de laquelle la Directrice générale du FMI a souligné le caractère constructif des échanges que sa délégation venait d'avoir avec l'équipe de travail du Ministère des Finances sur la situation économique dans le monde, en Afrique et ici en République Démocratique du Congo.

Elle a dit avoir complété la revue de leur programme et souligné l'importance pour elle d'être en RDC au regard de la réunion du Conseil d'Administration du FMI prévue au 15 décembre courant et durant laquelle, elle prendra surement la parole pour expliquer les efforts de la RDC.

Elle a précisé qu'en tant que présidente du Conseil, elle pourra exposer son point de vue par rapport au progrès et aux exigences de priorisation des dépenses, la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance en RDC. En outre, les discussions ont aussi porté sur la décision sage du gouvernement et de la Banque centrale consistant à utiliser la moitié de droits de tirage spéciaux (DTS) pour augmenter les réserves du pays et avoir un niveau élevé de qualité des investissements. Enfin, elle a reconnu que leurs discussions ont aussi concerné les étapes qui sont entrain d'être franchies en RDC dans le cadre de la gestion du secteur minier et des forêts dans le contexte du changement climatique ; car les forêts de la RDC jouent un rôle très important pour le pays et le monde.

En définitive, il sied de rappeler que l'accord formel conclu en juillet 2021 entre le Gouvernement de la RDC et le FMI est assorti d'une Facilité Elargie de Crédit (FEC) de 1,5 milliard USD à décaisser en 7 tranches durant 3 ans. Le FMI a décaissé en juillet 2021 une première tranche de 216 millions USD. La revue effectuée a établi que notre pays a atteint les objectifs quantitatifs et structurels convenus dans ce programme triennal. C'est ce qui donne droit au gouvernement congolais à bénéficier à la fin de cette première revue, qui court jusqu'en décembre 2021, d'une deuxième tranche estimée à près de 230 millions USD. SAKAZ