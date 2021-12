Cameroun: Gestion des réfugiés au pays - Le rôle du HCR expliqué aux députés

L'Agence onusienne a présenté hier ses activités lors d'une séance d'échanges et d'informations avec le Réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'Homme et la cybersécurité.

Le rôle et l'action du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun était au cœur d'une séance d'échanges et d'informations hier à l'Assemblée nationale. Les travaux présidés par Théodore Datouo, vice-président au sein de l'auguste Chambre, ont été organisés par le Réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'Homme et la cybersécurité.

Pour son président, Zondol Herssesse, ces assises s'expliquent par la pression humanitaire que subit le Cameroun depuis quelques années. Un défi que le pays relève avec efficacité grâce à l'appui des organismes tels que le HCR. Lequel " travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour la protection et la mise en œuvre de solutions en faveur " des réfugiés et des personnes déplacées internes, a indiqué le représentant adjoint de l'agence onusienne à Yaoundé, César Tshilombo.

En plus du gouvernement, l'Agence onusienne chargé des réfugiés pense que les parlementaires peuvent jouer un rôle important dans leur prise en charge. Pour le HCR, ces derniers peuvent agir sur l'amélioration du dispositif de protection, à travers la création d'un cadre institutionnel idoine, l'adoption de lois pertinentes et la ratification des conventions internationales y relatives. Ils peuvent également appuyer toutes les initiatives visant à améliorer la situation des déplacés internes et des réfugiés.

Ceci concerne, en plus de l'assistance humanitaire, leur insertion socio-économique pour réduire la charge sur les communautés et les Etats d'accueil. Il s'agit de faciliter " l'accès et la jouissance de leurs droits pour garantir leur participation effective au développement économique et social des localités qui les accueillent. Cette approche est la seule viable qui allège la pression de la présence des personnes sur les ressources et sur les infrastructures socio-économiques de base et facilite aussi leur autonomisation ", estime le représentant adjoint du HCR.

L'agence a salué la générosité et le sens de l'hospitalité des Camerounais, affirmant que le Cameroun figure dans le peloton de tête en matière de prise en charge des réfugiés et des déplacés internes en Afrique subsaharienne. Toutefois, un plaidoyer est en cours auprès des autorités pour la création d'un organisme national chargé spécifiquement de la gestion des réfugiés, de même que l'adoption d'une législation spécifique qui permettrait de mieux garantir leurs droits.