Cameroun: Championnat du monde de handball dames - Les Lionnes reversées en Coupe du président

La compétition se poursuit cet après-midi à Lliria pour le Cameroun dans le cadre de cet autre tournoi regroupe les derniers de chaque poule.

Bien qu'ayant terminé à la dernière position de la poule B au Championnat du monde de handball dames qui se joue actuellement en Espagne, les Lionnes du Cameroun poursuivent la compétition dès ce jour, dans le cadre de la Coupe du président. Celle-ci concerne les sélections nationales classées à la quatrième place de leur poule.

Comme c'était le cas dans la première partie de la compétition, les Camerounaises disputeront trois matches contre les Angolaises, les Ouzbeks et les Iraniennes. Les filles de Serge Christian Guebogo ouvrent d'ailleurs le bal cet après-midi, à 15h au Pabellon Pla de l'Arc à Lliria (Espagne) face aux Angolaises. La matinée sera notamment marquée par une unique séance d'entraînement.

Une affiche qui est en réalité un remake de la finale de la récente Coupe d'Afrique des nations de handball féminin que le Cameroun a organisé en juin dernier à Yaoundé. " C'est un autre choc africain. C'est une belle expérience. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Ça nous édifie, ça nous enrichit ", a reconnu le coach Serge Christian Guebogo.

La journée d'hier était marquée par une projection vidéo en matinée et une séance d'entraînement dans l'après-midi. La suite du programme prévoit notamment l'opposition contre l'Ouzbékistan, samedi prochain. Et le match contre l'Iran se jouera le lundi 13 décembre 2021. " Dans la coupe du Président, comme ce sont les équipes qui ont sensiblement le même niveau dans la compétition, nous voulons aller jusqu'au bout en espérant que nos joueuses auront bien récupéré et se seront adaptés au climat et au contexte mondial ", a ajouté l'entraîneur national.

Jusqu'ici, le meilleur score des Camerounaises est celui enregistré face aux Polonaises mardi dernier. Elles ont certes perdu (19-33), mais avec un écart de buts qui n'a rien à voir avec ceux des rencontres précédentes contre la Fédération russe (18 - 40) et la Serbie (18 - 43) dans leur poule. Elles ont également développé un jeu plus compacte. En plus, Karichma Ekoh Kaltoume a été désignée meilleure joueuse Hummel de la rencontre contre la Pologne avec neuf buts inscrits. Ce qui lui permet de totaliser 20 buts depuis le début de la compétition.