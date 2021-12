Afrique Centrale: Financement du développement - La BDEAC collecte 115 milliards de F

C'est le résultat de l'emprunt obligataire du mois dernier pour lequel la banque était en quête de 100 milliards de F.

La Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC), par la voie de son président, Fortunato Ofa-Mbo Nchama, a présenté le mardi 07 décembre 2021 en format hybride (en présentiel à Brazzaville et en visioconférence), les résultats obtenus à l'issue de la deuxième tranche de son programme triennal d'emprunts obligataires par appel public à l'épargne, dénommé " BDEAC 5,60% Net 2021-2028".

Ainsi,de cette opération qui a couru du 15 novembre au 02 décembre dernier, on retient que sur les 100 milliards de F recherchés, la Banque a obtenu 115 milliards de F. " Cette performance de la Banque est exceptionnelle car elle est meilleure que celle obtenue il y a une année (107 milliards de F), mais également parce qu'elle s'est déroulée dans un environnement plus concurrentiel avec notamment l'émission des obligations des Etats de la sous-région sur le même marché ", s'est félicité le président de la BDEAC.

Mais pour Fortunato Ofa-Mbo Nchama, cette performance traduit surtout l'appréciation positive que les investisseurs et les épargnants portent sur la qualité de la signature de la Banque. Dans les détails, ce sont les établissements bancaires et financiers qui ont porté cet emprunt obligataire, à hauteur de 102,6 milliards de F, soit 89,7% de souscriptions.

Les personnes morales non bancaires ont apporté 7,331 milliards de F (6,36% et les personnes physiques 4,902 milliards de F (4,27%), avec des salariés des secteurs public et privé, des commerçants et entrepreneurs, etc. Pour ce qui est de cette catégorie de souscripteurs, le président de la Banque a salué l'implication des femmes. " Elles ont contribué pour 1,305 milliards de F. " Elles étaient plus nombreuses que lors du premier emprunt, où elles avaient apporté un peu plus de 500 millions de F ", a-t-il précisé.

Les fonds ainsi mobilisés serviront à financer les projets des secteurs privé et public. Ils sont également destinés au financement de la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du Programme économique régional de la CEMAC. Et comme l'a précisé Fortunato Ofa-Mbo Nchama au cours de la conférence de presse, l'option de rester sur le marché local est justifié par l'avantage qu'emprunter en monnaie locale est moins couteux qu'en devise étrangère. Sans compter que cela fait tourner l'économie locale, étant entendu qu'il s'agit là d'un moyen de recyclage et de la valorisation de l'épargne des ménages qu'elle implique ainsi indirectement au financement de l'économie réelle de la zone .

La BDEAC est donc bien partie dans son programme de lever 300 milliards de F en trois ans, car grâce ce deuxième emprunt, elle a dans son escarcelle, 222 milliards de F, avec l'aval de la commission de surveillance du marché d'Afrique centrale.