Cameroun: Université de Douala - Jean de Dieu Momo, docteur PhD

Il est 15h30 ce 7 décembre, quand le Pr Magloire Ondoa prononce les mots suivants : " Monsieur Jean de Dieu Momo, le jury, selon les usages en vigueur à l'université de Douala, a décidé de recevoir votre thèse, de lui attribuer la mention Très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité ".

Les youyous de l'assistance venue nombreuse pour la circonstance ont retenti comme un ouf de soulagement pour le candidat, qui venait, pendant quatre épuisantes heures, assisté de son directeur de thèse, le Pr. Auguste Nguelieutou, de répondre au feu nourri des questions et autres interrogations des membres du jury (Pr. Guillaume Ekambi Dibongue, Pr. Aristide Menguele, Pr. Paul Eric Batchom), qui ont passé son travail au peigne fin.

C'est à 11h 30 que le jury, avec à sa tête le Pr. Magloire Ondoa, fait son entrée dans la salle des actes du rectorat campus I. Le candidat Jean de Dieu Momo est là, avec en évidence sur sa table, sa thèse de 485 pages qui porte sur le sujet : " La démobilisation politique dans la démocratisation au Cameroun ; contribution à l'africanisation de la gouvernance démocratique ".

Pendant un quart d'heure, il va présenter son travail dans lequel la mobilisation des années 1990 contraste avec la démobilisation dans l'ordre politique contemporain camerounais, désormais à l'image d'un terrain de jeu où les acteurs s'illustrent sans susciter l'intérêt des supporters. Et ce, malgré les réformes engagées ici et là. D'où son ambition de rendre compte des rationalités présidant à la démobilisation politique aussi bien que la gouvernance démocratique dans l'Etat camerounais, et partant dans l'ordre politique africain. Et de questionner les pratiques de démobilisation politique observées dans le contexte camerounais, et rendre compte de leurs effets dans la construction, la déconstruction, la reconstruction de l'ordre politique et la gouvernance démocratique...

Le jury a patiemment écouté le candidat, et reconnu la pertinence de son travail qui est, soit dit en passant, d'une brûlante actualité au Cameroun et ailleurs, avec les abstentionnistes qui constituent aujourd'hui un poids non négligeable. Cependant, reproches lui ont été fait d'avoir passé sous silence la période du parti unique, ne pas tenir compte du niveau de vie, de langues qui influence la mobilisation sans lesquels la démocratie ne donne plus la chance à tout le monde de contribuer, de la culture et de la conception des uns et des autres etc.