Cameroun: 41e conseil AGPAOC - Des résultats probants...

D'importantes résolutions au double plan technique et institutionnel ont sanctionné les travaux de l'organisation, bouclés ce 2 décembre à Douala.

Au terme de quatre jours d'intenses activités, le 41e conseil de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC) a abouti à d'importantes résolutions. Sur le plan technique, les membres ont pu mesurer l'importance et la nécessité d'accélérer le processus de digitalisation des ports. Ceci grâce aux partages d'expériences qui auront meublé les travaux de la conférence thématique.

Pour Cyrus Ngo'o, directeur général du Port autonome de Douala (Pad), la digitalisation est un véritable vecteur majeur de compétitivité et d'attractivité. " Cette démarche n'est donc plus une option pour nous, mais une véritable obligation, afin de faire de nos places portuaires des pôles de référence des chaînes logistiques mondiales ", a-t-il soutenu. Les directeurs généraux des ports se sont engagés à investir les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de digitalisation. Il s'agira entre autres de la formation des ressources humaines et de l'acquisition de logiciels appropriés.

Au plan institutionnel, la réunion du comité directeur de l'AGPAOC a permis aux représentants de différents ports de réfléchir aux réformes juridiques et institutionnelles qui s'imposent désormais à l'association. L'une des réformes est celle de l'adoption du principe de rotation géographique du poste de secrétaire général de l'AGPAOC. " Nous avons limité la concurrence au niveau des régions Afrique de l'Ouest et centrale pour donner la chance à chaque région d'avoir un secrétaire général lorsque son tour arrive ", a fait savoir Joseph Nguene Nteppe, président du comité d'organisation du 41e conseil de l'AGPAOC.

A en croire Cyrus Ngo'o, les réformes ainsi adoptées permettront à l'organisation de renforcer son potentiel institutionnel, et de se doter d'une nouvelle dynamique nécessaire à l'optimisation de ses actions. Les travaux de Douala ont battu le record de participation comparativement aux sessions précédentes. En effet, cette session a enregistré 368 participants, 253 étrangers et 115 nationaux. Les participants représentaient 19 pays et 25 ports, 7 organisations régionales et internationales, plusieurs opérateurs privés du secteur de la logistique et des transports.

Une motion de remerciement a été adressée au gouvernement et au peuple camerounais pour son hospitalité. Dans la même veine, le Dg du Pad a été félicité pour son engagement à abriter cette rencontre en lieu et place de l'Angola, où se tiendra le 42e conseil en 2022.