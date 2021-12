Cameroun: Recherche scientifique - 124 nouveaux grades attribués

C'est le résultat d'une session d'examen des dossiers et d'évaluation des performances des chercheurs des chercheurs organisée récemment à Yaoundé.

Le ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation a organisé, le 17 novembre dernier à Yaoundé, la session 2021 de la Commission centrale d'évaluation des chercheurs pour l'avancement en grade. Au terme des travaux présidés par Rebecca Madeleine Ebellé Etamè, secrétaire générale du Minresi, en présence des représentants des ministères sectoriels et des services du Premier ministre, 124 chercheurs ont été promus à un grade supérieur.

Sur un total de 159 dossiers soumis aux examinateurs. Parmi ces candidatures, on avait 131 dossiers pour le grade de chargé de recherche, 24 pour le grade de maître de recherche et sept pour le grade de Directeur de recherche. Des dossiers issus des huit instituts de recherche sous la tutelle du Minresi que sont l'Institut de Recherches agricole pour le développement (IRAD), l'Institut national de la cartographie (INC), l'Agence nationale de radioprotection (ANRP), l'Institut de recherches géologiques et minières (IRGM), la Mission de promotion des matériaux locaux (Mipromalo), l'Institut des recherches médicales et d'études des plantes médicinales(IMPM), le Centre national de l'éducation (CNE) et le Comité national de développement des technologies (CNDT).

L'évaluation des différentes candidatures portait entre autre sur la publication scientifique, l'ancienneté dans le grade, les diplômes, le respect de l'éthique scientifique, l'encadrement des chercheurs juniors, le rayonnement scientifique national et international. Pour le passage au grade de maître de recherche et directeur de recherche, il faut y ajouter un oral devant le jury.