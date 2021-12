Ile Maurice: Météo - Pluie et forte chaleur en vue

Le mois de décembre est parmi les mois les plus chauds. Des températures pouvant atteindre 35 °C sont attendues. Déjà, la station enregistre des températures oscillant entre 30 et 33 °C sur le littoral. Les prochains jours seront plus humides avec des nuages venant d'un flux modéré de l'est-sud-est, qui influenceront le temps local par moments. Il y aura de la pluie d'intensité modérée pendant un court laps de temps.

Les averses passagères concerneront principalement l'Est, le Sud et le Plateau central. Même si le week-end sera sec et chaud, des averses sont attendues dimanche et jusqu'à mardi, au moins. Ensuite, ce sera un temps plus sec qui favorisera des développements nuageux. Les températures des prochains mois pourraient atteindre 35 °C, voire plus.

En attendant, les pluies de saison se font attendre. L'activité cyclonique dans la zone de convergence intertropicale est plutôt calme pour l'instant. Un changement de régime est attendu début 2022.