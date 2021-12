Cameroun: Sous-bassin du Logone - On planche sur la gestion des conflits

Les instruments de coopération transfrontalière Tchad-Cameroun pour gestion des différends liés à l'exploitation des ressources du fleuve examinés du 24 au 26 novembre à Douala.

La cogestion des ressources naturelles du fleuve Logone, frontière entre le Tchad et le Cameroun, enregistre parfois des heurts. A en croire Seidou Kari, président de la plateforme de conservation et de développement de la plaine d'inondation du fleuve Logone, il s'agit principalement de conflits entre éleveurs et agriculteurs, les éleveurs et pêcheurs, et de conflits entre pêcheurs. " Le Logone est une ressource commune pour le Tchad et le Cameroun. Il y a des pêcheurs et des agriculteurs des deux côtés. Il y a souvent des interactions pour cette ressources et cela crée des conflits parfois mortels ", précise M. Kari.

A ce sujet, un atelier sur les mécanismes de renforcement des instruments de coopération transfrontalière, pour la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles dans le sous-bassin du Logone, a été organisé par la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT) du 24 au 26 novembre à Douala. L'atelier a regroupé une quarantaine de participants venant de six pays et représentant différents secteurs impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles dans le sous-bassin du Logone.

Cette assise visait plusieurs objectifs. Notamment : faire comprendre l'importance de la coopération dans la gestion des ressources en eau partagées dans le sous-bassin du Logone ; dresser une cartographie des conflits et problèmes liés à l'accès aux ressources du bassin du Logone ; identifier et faire une analyse, dans les divers secteurs, de l'ensemble des instruments de coopération et de gestion des conflits sur les ressources naturelles du fleuve Logone. " Ce qui est attendu de la part de la CBLT, c'est de porter à la connaissance de toutes les parties prenantes, le rapport de cet atelier ; pour qu'elles soient au même niveau d'information sur les enjeux au sujet de la gestion des ressources naturelles dans le sous-bassin du Logone ", a promis Balla Aminu Magadji, chef de division gestion des ressources naturelles à la CBLT.

Selon Gilles Armel Mewouth Thang, chef du projet " Bridge " à l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn), il est clairement ressorti de ces travaux que le protocole d'accord de Moundou, signé entre le Cameroun et le Tchad et régissant les prélèvements dans le sous-bassin du Logone à des fins rizicoles en 1970, n'a réellement pas été opérationnel 51 ans après. Au regard des conflits qui surviennent sur le terrain, cet accord n'est plus clairement à l'ordre du jour. Les participants ont recommandé aux Etats de faire une évaluation de la mise en œuvre dudit accord et de procéder à sa révision.