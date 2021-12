Afrique: La grande fête de la CAN au pays - Réalités des choses, et rêve des destructeurs haineux

Qu'ils le veuillent ou pas, la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de football se jouera sur le sol camerounais, en dates, en jours, en heures, en lieux, en acteurs, en logistiques, en moyens, en consécrations et en trophées, et ce sera le triomphe de la vérité, de la coexistence pacifique des diversités et de la solidarité.

Jamais de mémoire de citoyen, on n'a assisté à une campagne aussi séditieuse, haineuse, destructrice et diabolisant à la veille d'un événement majeur. Jamais en effet, on a vu des gens, prêcher le malheur, souhaiter l'échec, prier pour la catastrophe et travailler objectivement pour des destins funestes, avec autant de hargne, de violences verbales et de mensonges contre leur propre pays.

En effet depuis des semaines, des individus, des lobbies internes et externes, des mafias lourdement financées et encouragées par certaines chapelles de la haine, ont tout mis en œuvre, pour fragiliser, bloquer, faire déraper la CAN prévue de longue date chez nous, et au besoin encourager, susciter, orchestrer sa délocalisation. Tout cela s'appelle la trahison, le crime anti-patrie, l'assassinat des emblèmes, l'ordonnancement de l'atteinte à la réputation, à la dignité, au crédit et à l'honneur de notre pays.

Le MPDR proteste avec la dernière des énergies, dénonce avec véhémence et condamne avec gravité et fermeté, toutes ces manœuvres, toutes ces expressions de la folie chez certains, et toutes ces perditions. Les auteurs doivent s'attendre à répondre d'une manière ou d'une autre, de leurs actes dans la postérité.

Le MPDR invite les compatriotes encore conscients, nationalistes et intelligents, à se lever et à se dresser comme un puissant et inébranlable baobab au milieu de la forêt, pour éconduire, décourager et rejeter cette entreprise de déstabilisation que rien ne saurait justifier.

Le MPDR rassure et assure, compatriotes, amis étrangers et visiteurs de notre pays, que la CAN se jouera bien chez nous, que la fête sera belle, et que rien ne sera laissé au hasard pour une réussite éclatante de l'événement, à l'instar du CHAN que nous avions triomphalement organisé en 2019.

Nous ne sommes pas sans reproches certes, mais nous réussirons l'essentiel et exécuterons l'ensemble de nos obligations majeures du cahier des charges. C'est un Cameroun plus fort, plus uni et plus déterminé pour le dialogue et la réconciliation, qui émergera lorsque les lampions de la CAN se seront éteints avec le départ des dernières délégations. C'est plus qu'un souhait, c'est un défi.

Le MPDR en appelle néanmoins à la vigilance, à la prudence et la disponibilité de tous les patriotes, en ce qui concerne les mesures de sécurité durant la durée de la fête. Il faudra éviter de se faire surprendre par la lâcheté des apôtres du désordre et de l'apocalypse qui rodent partout, et ruminent une colère sombre face à l'échec de leurs entreprises de nuisance et de déstabilisation./.