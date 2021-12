Cameroun: Yango, un service de covoiturage, s'implante à Yaoundé

Yango, service international d'information pour commander des taxis en ligne qui opère dans 20 pays à travers l'Europe, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique, annonce aujourd'hui son lancement à Yaoundé. C'est la deuxième ville du Cameroun où Yango opère, après Douala où le service a été lancé le 15 novembre 2021.

L' application mobile Yango pour iOS et Android est disponible en téléchargement gratuit en français, en anglais, et dans de nombreuses autres langues. Pour commander une voiture, les utilisateurs téléchargent l'application, l'ouvrent, et précisent le lieu où ils souhaitent se rendre. Lorsque la géolocalisation est activée, le service localise l'endroit où se trouve l'utilisateur et trouve le conducteur le plus proche qui arrivera le plus rapidement. Comme il s'agit d'un service payant, lorsqu'un utilisateur commande une voiture, il saisit l'adresse de destination et les algorithmes de l'application calculent automatiquement le prix du trajet à l'avance.

"Nous sommes heureux du succès de notre lancement à Douala et sommes maintenant heureux d'aller plus loin en lançant notre service à Yaoundé. Nous constatons des réactions positives de la part de nos abonnés de nos comptes officiels sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes nous ont demandé de nous lancer dans cette ville. Désormais, les utilisateurs de Yaoundé peuvent profiter des fonctionnalités de Yango, par exemple commander une voiture depuis n'importe quel endroit, sans avoir à négocier le prix ou à partager le trajet avec quelqu'un. Quant à la sécurité, les utilisateurs peuvent utiliser l'application pour partager avec les membres de leur famille et, si nécessaire, contacter les services d'urgence via l'application. Il y a un grand besoin pour un tel service à Yaoundé et nous pensons que nos clients apprécieront les avantages de Yango", a déclaré Didier Theze, Responsable pays de Yango au Cameroun.

Contrairement aux autres services en ligne disponibles, l'application Yango utilise sa propre cartographie, son propre routage et sa propre navigation, ainsi qu'une distribution intelligente des commandes. Ces technologies réduisent considérablement le coût net du trajet et le temps qu'un chauffeur passe à chercher un client, à se rendre chez le client suivant ou à conduire un client à sa destination. Le routage efficace de Yango et les technologies similaires assurent une utilisation efficace du temps des chauffeurs tout en offrant un service prévisible et abordable aux usagers.

Des photos des voitures de la marque peuvent être téléchargées ici

A propos de Yango, Yandex.Taxi, et Yandex

Yango est un service de covoiturage. Il est fourni par Yandex.Taxi, un groupe international de sociétés qui exploite des activités de mobilité et de livraison dans 22 pays de la région EMEA sous les marques Yandex Go, Yango et Uber Russia, entre autres, depuis 2011. En 2021, plus de 2 millions de chauffeurs effectuaient des courses et des livraisons dans les pays où les services de Yandex.Taxi opèrent.

Yandex.Taxi, dont le siège est aux Pays-Bas, fait partie de Yandex (NASDAQ: YNDX), une entreprise technologique qui crée des produits et des services intelligents grâce à l'apprentissage automatique. Son objectif est d'aider les consommateurs et les entreprises à mieux naviguer dans le monde en ligne et hors ligne. Depuis 1997, elle fournit des services de recherche et d'information de classe mondiale et localement pertinents. De plus, elle a développé des services de transport à la demande, des produits de navigation et d'autres applications mobiles pour des millions de consommateurs à travers le monde. Yandex, qui compte plus de 30 bureaux et 5 centres de données dans le monde, est cotée au NASDAQ depuis 2011.