Sénégal: Agence pour l'assurance du commerce en Afrique - Le Sénégal devient le 20ème pays membre

La République du Sénégal rejoint l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (Aca) en tant que 20ème Etat membre, à l'occasion de son 20ème anniversaire. Selon un communiqué de presse, le Sénégal a rejoint l'Aca avec un apport en capital souscrit de 15 millions d'euros, grâce au soutien financier de la Banque européenne d'investissement (Bei).

Avec la participation du Sénégal, le total des fonds propres de l'Aca s'élève désormais à environ 473,8 MUSD, ce qui représente une augmentation de 15 % depuis décembre 2020. L'Aca, ajoute la même source, travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, le Ministère des Finances et du Budget ainsi que des partenaires clés du secteur privé du Sénégal à identifier les principaux domaines et projets de développement afin de soutenir la mise en œuvre du plan national stratégique d'un Sénégal émergent (Pse) à l'horizon 2035. À court terme, l'Aca accompagnera des projets viables d'une valeur de plus d'un milliard d'USD, dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des infrastructures au Sénégal.

Les produits d'assurance et de garantie de l'Aca favoriseront les investissements étrangers et des coûts de financement plus abordables pour le Gouvernement du Sénégal. L'Aca est en effet, en mesure de fournir au pays, une option essentielle à l'attractivité des investissements nécessaires à la mise en œuvre de son plan stratégique, dénommé Pse, d'ici 2035.

CITATION DE MANUEL MOSES, DG DE L'ACA

"Nous avons l'insigne honneur d'accueillir le gouvernement du Sénégal en tant que 20ème État membre à l'occasion de notre 20ème anniversaire ! Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement au fil des ans pour finaliser les conditions d'adhésion. L'ACcas'engage à accompagner le Sénégal, et l'Afrique en général, dans la réalisation de ses objectifs de développement durable, et reste une organisation d'atténuation des risques commerciaux primordiale, qui facilite l'investissement et stimule le commerce intra-africain à l'appui de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), déclare Manuel Moses, directeur général de l'Aca.

"Cette adhésion nous permet de diversifier les instruments de financement à la disposition de l'Etat du Sénégal, qui est un acteur crédible et important sur le marché financier. Elle donne accès à de nouveaux investisseurs et produits avec des financements en monnaie locale sur des maturités plus longues. L'Aca jouera un rôle clé dans le financement de la relance de l'économie, avec une forte participation du secteur privé ", a ajouté Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération. L'Aca a été fondée en 2001 par des États africains afin de couvrir les risques commerciaux et d'investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. L'Aca fournit principalement de l'assurance risques politiques, de l'assurance-crédit et des cautions.