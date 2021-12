Sénégal: Secteur réel - L'activité économique est ressortie à 1,1% au troisième trimestre 2021

L'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général d'activité (Iga), est ressortie à 1,1% en variation trimestrielle, au troisième trimestre 2021.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), sur une base annuelle, une hausse de 10,2% de l'activité est notée. Sur les neuf premiers mois de l'année, ajoute la Dpee, la croissance de l'activité est évaluée à 7,5%. Au plan interne, l'activité économique hors agriculture et sylviculture a augmenté de 1,1%, en variation trimestrielle, au troisième trimestre 2021. Selon la Dpee, Cette hausse est tirée par l'administration publique (+11,8%) et le tertiaire (+1,3%).

Pour leur part, les secteurs primaire et secondaire se sont respectivement repliés de 16,6% et 2,7% sur la période. Sur une base annuelle, une hausse de 10,2% de l'activité est notée au troisième trimestre 2021, à la faveur du tertiaire (+7,7%), de l'administration publique (+17,7%) et du secondaire (+12,6%). En cumul sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance de l'activité est ressortie à 7,5%, en liaison, essentiellement, avec le secondaire (+15,3%) et le tertiaire (+6,2%).