Afrique de l'Ouest: BRVM - Faible progression des indices ce 9 décembre

Après leur situation contrastée de la veille, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM) ont enregistré une faible progression à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 9 décembre 2021.

L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi progressé de 0,01% à 150,60 points contre 150,59 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,14% à 196,61 points contre 196,33 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 462,667 millions contre 2,292 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une hausse de 8,166 milliards de FCFA à 5914,650 milliards de FCFA contre 5 906,484 milliards de FCFA la veille.

En revanche, celle du marché obligataire est en baisse de 7,191 milliards de FCFA, à 7081,662 milliards de FCFA contre 7088,853 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 5,95% à 4 450 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,29% à 3 650 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,29% à 730 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,84% à 6 495 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,03% à 1 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,38% à 4 400 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 2,09% à 6 560 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,77% à 10 800 FCFA) BOA Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 5 305 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,04% à 2 3 75 FCFA).