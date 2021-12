Togo: Christian Spieker - " Je ne peux plus critiquer au Togo... "

En politique il faut de l´objectivité. Quand l´adversaire fait bien, il faut avoir le courage aussi de le dire ouvertement, encore moins quand on prône l´unité pour un pays très divisé politiquement. Je pense même que j´ai dans un article apprécié la rigueur du Ministre Prof. Dodzi Kokoroko pour une de ses décisions quand il met de l´ordre dans l´enseignement, même si certaines de ses décisions sont exagérées comme la dernière fois concernant la suspension de certains directeurs d´écoles publiques à cause de la grève interdite.

Ici, cet article concerne le Ministre de l´administration territoriale dans sa décision relative au contrôle de vaccination devant les églises. Je n´avais pas non plus vu ça de bon œil. Mais je dois finalement lui donner raison. Je dois dire que ce n´est pas contraire de ce qui se fait actuellement ici en Allemagne, du moins dans ma ville et je pense que ça doit être partout en Allemagne, puisque les Länder coordonnent cette politique de lutte contre Coronavirus avec le gouvernement fédéral.

Depuis cette semaine dans ma ville ici en Allemagne, personne ne peut rentrer dans un magasin pour les achats sans présenter la preuve qu´il ou qu´elle a déjà reçu les deux doses de vaccin, en plus même du masque qui est porté. Donc, si je respecte cette condition ici en Allemagne et vois les gens présenter leur preuve de vaccination avant de rentrer dans les services et les magasins pour les achats, je ne peux plus critiquer au Togo cette décision prise par le Ministre de l´administration territoriale. Il faut être sincère et objectif et je dois l´être. Il m´est très difficile d´approuver la politique du gouvernement au Togo et même jamais. Mais si l´un d´entre eux prend une mesure qui va dans le bon sens, il faut le reconnaître et l´apprécier comme telle. L´appréciation des ministres, c´est cas par cas et non général.

Pour ce contrôle de vaccination au Togo, ça devrait être étendu aussi dans les marchés à ciel ouvert avant que cette décision ne soit vraiment efficace. Mais ce ne sera pas possible, sinon il va jeter de l´huile sur le feu.

Il y a un autre fait aussi qui est très émouvant aujourd´hui ici en Allemagne et que les gens ne vont pas facilement oublier. C´est la prise officielle de fonction des ministres du nouveau gouvernement fédéral après la prestation de serment du nouveau chancelier, Olaf Scholz. C´est très émotionnel. Après 16 ans au service des Allemands, l´ère de la chancelière Angela Merkel vient de passer. Ce ne serait pas facile pour elle et pour les Allemands d´ailleurs non plus, car on est habitué avec elle. Mais c´est la démocratie et on la vit quotidiennement ici. On est habitué par cette démocratie.

Il faut préciser qu´avant la prise de fonction, le nouveau chancelier a été élu par un vote au Bundestag par les députés après la proposition par le président de la république fédérale d´Allemagne à cette fonction. Le nouveau chancelier a recueilli 395 voix pour, sur le nombre des députés votants. Il a largement la majorité absolue. Ce n´est même qu´une formalité, étant donné que tout le monde sait que c´est lui qui deviendra chancelier après le contrat de coalition entre les trois partis pour former une coalition. On respecte seulement la Loi fondamentale à la lettre pour cette formalité de vote du chancelier au Bundestag.

Comme je le disais, l´ère de la chancelière vient de prendre fin aujourd'hui´hui. C´est ce courage qu´on demande aussi à notre président Faure Gnassingbé de dire aux Togolais en 2025, qu´il ne va plus se représenter. Ainsi il va rentrer dans l´histoire. Ce courage, je lui souhaite vivement. Je sais que ce n´est pas facile de redevenir un citoyen ordinaire après tant d´années au pouvoir. Mais quand on est démocrate, je pense que c´est facile de prendre cette décision.