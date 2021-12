Afrique de l'Ouest: Promotion et développement des Pme au Sénégal - Nécessité d'une synergie d'actions des structures d'accompagnement des Pme

L'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes et moyennes entreprises (Adepme) a tenu, en prélude à la célébration de ses 20 ans d'existence, un forum qui a réuni les structures de l'Etat intervenant dans l'accompagnement des Pme et aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Un forum qui a permis de relever l'importance d'une synergie d'actions de ces structures et la pertinence de leur existence pour le développement des Pme.

20 années de services au profit des Pme. C'est ce que compte célébrer l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes et moyennes entreprises. Une occasion de passer en revue les grandes étapes vécues par l'agence, de faire le bilan et de présenter les perspectives d'un d'avenir meilleur pour les Pme.

Mais en prélude à cet événement, la structure pilotée par Idrissa Diabira a organisé, ce 09 décembre 2021, un forum avec toutes les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial Sénégal pour discuter des points d'amélioration du dispositif mis en place par l'Etat pour l'accompagnement des Pme.

La rencontre qui s'est tenue dans la salle de l'unité africaine du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) a permis aux différents acteurs de souligner la pertinence de la mise en place, par l'Etat du Sénégal, des structures comme l'Adepme pour accompagner les Pme notamment dans la formalisation et le financement pour les rendre plus compétitives dans un contexte de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Une occasion saisie par le directeur général de l'Adempe Idissa Diabira de remercier les entrepreneurs qui, dit-il, pour avoir choisi l'entreprenariat qui est " l'un des métiers les plus difficiles au monde pour faire créer de la richesse au travers des problèmes identifiés, traduisent la pertinence de l'existence, les activités et les réflexions des structures d'appui comme l'Adepme ".

Pour M. Diabira, le forum axé sur le thème : " L'accompagnement au cœur du développement des Pme " se veut un point de départ pour consolider les acquis qu'ils ont eus pour tenter de formuler les besoins d'accompagnement pour leur troisième décennie dans le contexte de relance économique post-Covid-19.

Par ailleurs, la directrice résidente de la coopération allemande a magnifié " la qualité du partenariat entre sa structure et l'Adepme ". Ulrik Ebeling souligne que l'Adepme est importante dans la promotion de l'entreprenariat et demeure un soutient crucial à tous les niveaux de développement des Pme. En ce sens, elle a réitéré leur engagement à renforcer leur accompagnement à l'agence pour le bénéfice des Pme.

Dans ce sillage, Mme Ebeling souligne que la création de perspectives d'emplois qualifiés et durables, en particulier en zone rurale, constitue une priorité pour la coopération allemande. Ce qui, selon elle, est à l'origine du renforcement considérable de la collaboration avec le gouvernement du Sénégal pour encourager les réformes afin d'améliorer les conditions du cadre économique. Cela, ajoute-t-elle, dans le but de promouvoir les investissements, la croissance économique durable et la création d'emplois.

Un des éléments prioritaires du partenariat sénégalo-allemand est, d'après elle, l'accès des Pme et Pmi aux financements. A l'en croire, les Micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) représentent, dit-elle, 98% des entreprises du Sénégal. Ce qui, pour elle, fait d'elles l'épine dorsale de l'économie sénégalaise.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère du commerce et des Petites et moyennes entreprises a, à l'entame de son allocution, exprimé des remerciements et félicitations, au nom du ministre Aminata Assom Diatta, au directeur de l'Adepme et ses équipes pour l'organisation de ce forum. Pour Samba Ndaw, cet événement participe à la promotion de l'entreprenariat et des Pme.

Il rappelle, dans la foulée, que " l'Adepme, depuis 2O ans, n'a ménagé aucun effort pour l'épanouissement et le rayonnement des Pme sénégalaises afin de les rendre dynamiques et compétitives. Au cours de cette période, dit-il, l'agence a su se hisser comme structure de référence au niveau continental.

Cela se traduit, selon M. Ndaw, par le classement de l'Adempe à la 3ème place sur 25 en Afrique, 1ère sur 08 en zone Cedeao et 18ème sur 64, à travers le monde, par l'Itc, l'agence onusienne et de l'Omc. Mieux, ajoute le Sg du ministère du commerce et des Pme, l'Adepme vient de recevoir une double certification ISO 9001 et ISO 27OO1 du bureau Veritas.

En marge de la cérémonie d'ouverture du lancement de la célébration des 20 ans de l'Adepme, un panel a été tenu sous le thème : " L'accompagnement au cœur du développement des Pme ". Ce panel qui a vu la participation des représentants des différentes structures de l'Etats, notamment la Der/Fj, l'Adie, la Bnde, entre autres, a permis de relever l'importance d'une synergie d'actions de ces structures et la pertinence de leur existence pour le développement des Pme.

Dans cette perspective, il a été souligné l'importance d'un partage de données et de l'existence d'un référentiel commun pour ces structures d'appui étatiques afin d'optimiser leur accompagnement au profit des Pme.