Guinée: Promo fin d'année - UBA Guinée Offre des denrées alimentaires à ses clients

Dans le but de finir l'année en beauté, la banque UBA Guinée vient de mettre en place une grande promo destinée à sa clientèle.

Lancée le 1er décembre 2021, la promo donne la possibilité aux clients de la banque de gagner de nombreux cadeaux dont des denrées alimentaires.

Mécanisme

Pour participer, il suffit de se rendre dans une agence UBA et faire des transactions (envoi et réception d'argent) avec Moneygram, Ria, Western Union, et Africash pour recevoir automatiquement des paquets de sucre, des boîtes de lait...

Ouverte aux détenteurs et non détenteurs de compte bancaire UBA, la promo se tiendra jusqu'au 31 décembre 2021 et dans la limite du stock disponible.

N'attendez plus, rendez-vous vite dans toutes les agences UBA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client au (+224) 629 46 36 96 ou vous connecter sur le site web de UBA : www.ubaguinea.com