Afrique: Zone Ocde - Vers l'atteinte du pic de la croissance économique selon les Ica

Les indicateurs composites avancés (Ica) de l'Ocde, conçus pour anticiper les points de retournement de l'activité par rapport à sa tendance, continuent de suggérer que la croissance économique dans la zone Ocde dans son ensemble pourrait atteindre un pic dans les prochains mois.

Selon un communiqué de presse, les derniers Ica confirment l'évaluation du mois précédent qui montrait des signes d'un possible pic dans l'expansion de l'activité économique aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni. Des signes similaires sont maintenant apparus au Canada et dans la zone Euro dans son ensemble, en particulier en Italie. Cependant, en France, l'Ica indique une croissance continue, bien qu'à un rythme modéré.

Parmi les principales économies émergentes, l'Ica continue d'anticiper un infléchissement de la croissance en Chine (du secteur industriel). En Inde, l'Ica indique une croissance stable tandis qu'au Brésil, les perspectives continuent de se détériorer avec un Ica maintenant se contractant sous le niveau de la tendance de long terme.

En revanche, l'Ica pour la Russie continue d'indiquer une croissance à un rythme régulier au-dessus de la tendance à long terme.

Les indicateurs composites avancés de l'Ocde, qui comprennent les carnets de commande, les permis de construire, les indicateurs de confiance, les taux d'intérêt à long terme, les immatriculations de voitures neuves et bien d'autres, sont des indicateurs cycliques conçus pour anticiper les fluctuations de l'activité économique au cours des six à neuf prochains mois. Ils permettent d'obtenir une image globale de l'activité économique à partir d'un grand nombre de données prospectives récentes.

Les incertitudes persistantes découlant en grande partie de l'évolution récente de la pandémie de Covid-19 peuvent entraîner des fluctuations plus importantes que d'habitude de l'Ica et de ses composantes. Par conséquent, les Ica doivent être interprétés avec prudence et leur magnitude doit être considérée comme une indication de la force du signal plutôt qu'une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.