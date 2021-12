Cameroun: Crise anglophone - Arrestation et détention arbitraire de Défenseurs des Droits Humains à Buea

communiqué de presse

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) reste vivement préoccupé par les restrictions de l'espace civique dans la sous-région en général, en particulier dans les zones en conflit au Cameroun. A cet effet, il dénonce et condamne fermement l'arrestation et détention arbitraire de M. Ntui OBEN OBI Agbor, Coordinateur national du service civil pour la paix de Pain pour le Monde par les forces de sécurité sans mandat d'arrêt.

M. Ntui OBEN OBI Agbor, Coordinateur national du service civil pour la paix de Pain pour le Monde est détenu pendant plusieurs heures dans des conditions inhumaines et dégradantes au commissariat de sécurité publique de Molyko à Buea pour des raisons non encore élucidées, et grâce aux actions des Défenseurs des Droits Humains, il a été libéré. Par contre plusieurs autres sont toujours en détention.

De tout ce qui précède :

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) :

- Est préoccupé par cette interpellation qui intervient dans un contexte marqué par le rétrécissement de l'espace civique ;

- Se réjouit de la libération de M. Ntui OBEN OBI Agbor, Coordinateur national du service civil pour la paix de Pain pour le Monde ;

- Exige la libération immédiate et sans conditions de tous ceux qui sont encore détenu dans ce commissariat et les autres activistes detenus arbitrairement dans les prisons au Cameroun ;

- Rappelle qu'aucune revendication légitime de quelque partie que ce soit ne peut justifier les violations, les exactions des Droits Humains dans la localité de Molyko et ainsi que dans les autres localités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en conflits ;

- Condamne avec fermeté les menaces et représailles, les arrestations et détentions arbitraires, à l'encontre des Défenseur(e)s des Droits Humains, des avocats, des journalistes au Cameroun par les forces de défense et de sécurité.

Enfin le REDHAC :

- exige du Cameroun le respect scrupuleux des instruments conventions et traités des Droits Humains, libertés fondamentales, protection des Défenseurs des Droits Humains au niveau national, régional, international en particulier :

- la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) ;

- le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIRDCP) ;

- la Déclaration de 1998 sur la protection ;

- la Déclaration des Nations Unies sur les Défenseurs des Droits Humains.

- Réitère sa proposition pour la mise en place des mécanismes de réconciliation nationale de la paix pour un développement durable qui pour le REDHAC passe par une Commission Vérité Justice Réconciliation.

Pour toutes action urgente :

Adresses utiles :

- M. Paul Biya : Président de la République, Présidence de la République, Palais de l'Unité, 1000 Yaoundé, Cameroun, Fax +237 222 08 70 ;

- Thief. Joseph Dion Nguete : Premier ministre et Chef du gouvernement, Primature du Cameroun,Fax : +237 22 23 57 35 et courriel : spm@spm.gov.cm ;

- M. Laurent Esso : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, 1000 Yaoundé' Cameroun, Fax : + 237 223 00 05 ;

- M. Joseph Beti Assomo : Ministre Délégué à la Présidence de la République chargée de la Défense B.P1000 Yaoundé' Cameroun, Fax +237 223 59 71 ;

- M. Paul AtangaNji :, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Fax : + 237 222 37 35 ;

- M. James MouangueKobila :Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et desLibertés (CNDHL), Tel : +237 222 61 17, Fax : +237 222 60 82, E-mail : cndhl@iccnet.cm ;

- M. Louis-Marie BOUAKA :Représentant Régional et DirecteurCentre des Nations Unies pour lesDroits de l'Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) Email:

lbouaka@ohchr.org, Tél: (+237) 222 50 58 10

- Mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, rue du Nant 6, 1207 Genève, Suisse, Fax : + 41 22 736 21 65, Email :

mission.cameroun@bluewin.ch