Angola: Le leader du MPLA réaffirme le rôle du parti dans la société

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a souligné ce jeudi, lors de l'ouverture du VIIIe Congrès ordinaire de ce parti, à Luanda, son rôle et son importance dans la société angolaise.

Le Président João Lourenço a rappelé que le MPLA continue d'être l'acteur principal et la grande référence de la politique angolaise, d'où la confiance et l'affection de la majorité des Angolais, en particulier des électeurs.

Pour cette raison, selon João Lourenço, son Congrès ne passe pas inaperçu, que ce soit en Angola ou à l'étranger.

En présence de dirigeants de différentes formations politiques et organisations religieuses, de membres du corps diplomatique et de la société civile, il a également souligné le fait que le Congrès précède, d'environ huit (8) mois, la tenue des élections générales, prévues en août 2022, auxquelles le parti doit bien se préparer.

Dans son discours, il a indiqué que les activités du parti dans tout le pays étaient conditionnées, en raison de la pandémie de Covid-19, depuis 2020.

Cependant, a-t-il renchéri, grâce aux actions de l'Exécutif et au sacrifice et à la collaboration des citoyens, des entreprises, de la société civile et des donateurs internationaux, il existe aujourd'hui un cadre épidémiologique qui permet, malgré les précautions encore nécessaires, de retourner progressivement à la vie normale.

De même, João Lourenço a mentionné le fait que le parti ait pris l'engagement de promouvoir les femmes et les jeunes angolais, en leur réservant une place prépondérante dans ses organes, à différents niveaux.

Le VIIIe Congrès ordinaire, qui a débuté aujourd'hui à Luanda, sous le slogan " MPLA pour un Angola plus développé, démocratique et inclusif ", compte environ 2 800 délégués et vise à préparer le parti pour les élections générales de l'année prochaine.

Selon l'article 70 de ses statuts, le Congrès du MPLA est l'organe suprême du parti, chargé d'évaluer et de définir les grandes lignes de la politique nationale et internationale, qui guident l'action et l'activité de ses structures et de ses militants, ainsi que ses organisations sociales et associées.

Le MPLA a été fondé le 10 décembre 1956.