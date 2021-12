Sénégal: Couverture téléphonique - L'Artp exhorte les opérateurs à veiller à la qualité de leurs réseaux

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a procédé jeudi à la restitution des résultats d'une campagne nationale d'évaluation de la qualité de la couverture téléphonique et des réseaux mobiles. Des enquêtes qui ont fait ressortir des difficultés dans l'émission des appels à l'intérieur du pays.

" Les résultats de cette campagne ont montré que plus on s'éloigne de la capitale, Dakar, plus on a du mal à passer des appels ou à utiliser les services téléphoniques ", a notamment fait savoir la directrice chargée des réseaux et des services à l'Artp, Mana Aïdara. Elle ajoute que dans certaines régions, dont Kédougou, Sédhiou, Ziguinchor et Matam, le taux de couverture est " presque non conforme " à la norme requise.

A ce titre, le directeur général de l'Artp, Abdoul Ly, a exhorté les opérateurs de téléphonie mobile à continuer à veiller à la qualité de leurs réseaux, afin de satisfaire les besoins des populations.

" Les réseaux de télécommunications électroniques constituent d'importants leviers d'inclusion et de développement ", a souligné M. Ly, qui pense que la qualité des services de téléphonie mobile doit être améliorée.

Les désagréments notés concernent tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les services, selon le cabinet Prisma, qui a dirigé la campagne d'évaluation.

Sur les routes, il est souvent impossible de passer un appel quand on est en voiture, a constaté Hamdi Zghal, un expert technique et consultant dudit cabinet. " A l'intérieur des bâtiments, la communication est très difficile, dans certaines régions du pays ", a-t-il signalé.