Congo-Brazzaville: Atelier Zaba - une exposition-vente pour restituer la phase d'apprentissage

Après deux semaines d'atelier à différents métiers manuels, les participantes à l'atelier Zaba vont restituer leur formation à travers une exposition vente, ce 10 décembre, à l'Institut français du Congo (IFC).

Les ateliers " Zaba ", en français savoir, sont le fruit de la campagne de lutte contre les violences économiques faites aux femmes, lancée le 23 novembre dernier par le collectif des femmes de l'association Tosala, en partenariat avec l'Union européenne au Congo, l'IFC, l'ambassade de France, la fondation Eboko et bien d'autres. Ce, en vue de sortir les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles de la précarité économique qui les contraint souvent à supporter plusieurs formes d'abus. En effet, au-delà des menaces, insultes, coups portés ou du viol, la dépendance financière participe au système d'emprise dans lequel les femmes touchées par ce fléau se retrouvent enfermées.

Les violences économiques les plus fréquentes sont, entre autres, l'interdiction de travailler, le chantage aux finances, le harcèlement sur le contrôle des achats, la confiscation du salaire ou des biens. Ainsi, pour combattre cette forme de violence souvent méconnue, les ateliers Zaba ont permis de former près d'une centaine de femmes afin qu'elles soient autonomes financièrement et puissent co-construire l'avenir aux côtés des hommes.

Du 23 novembre au 6 décembre, les femmes bénéficiaires des ateliers Zaba ont été formées à la conception de bijoux, fabrication de jus naturels, aux bases du graphisme et à la peinture, à la technique d'entretien de véhicule, la guérison psychologique et enfin à la gestion économique. A en croire une participante, ces femmes, autrefois désespérées et réticentes à aller de l'avant, se sentent plus aptes à se défaire de leur passé pour emboîter la voie de la croissance économique par leurs efforts et leurs aptitudes. L'exposition de ce 10 décembre en sera un exemple palpable et laisse présager la volonté d'entreprendre et de déployer le leadership féminin. Comme articles à exposer et à vendre, figureront notamment des accessoires de mode tels des bijoux, sandales, sacs à mains ; des articles de décoration ; des jus de fruit et des arts plastiques.

Notons que l'exposition vente liée à la restitution des ateliers Zaba se déroulera dans la salle André-Gide de l'IFC. L'entrée est gratuite pour tout le monde et le respect des gestes barrières contre la covid-19 est de mise.