Cote d'Ivoire: Journée internationale de lutte contre la corruption - Social Justice encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts

Dans un communiqué publié le 9 décembre 2021, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l'Ong Social Justice - représentation de Transparency International en Côte d'Ivoire - encourage le gouvernement ivoirien à poursuivre les efforts de moralisation de la vie publique. Notamment, les réformes au niveau de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la prise de la loi sur les lanceurs d'alertes qui permettront d'assainir la gestion des entreprises publiques et de rendre les dépenses publiques plus efficaces.

Les autorités sont aussi invitées à étendre l'audit à tous les Établissements publics nationaux (Epn), afin de ne laisser aucune malversation impunie.

En outre, Social Justice a exprimé son souhait de voir le gouvernement aller au-delà des sanctions disciplinaires, pour engager des poursuites pénales avec l'application de la loi sur le gel des avoir mal acquis contre toutes les personnes convaincues de corruption. Ce, dans la transparence et l'équité, et en associant véritablement les acteurs pertinents de cette lutte y compris les Organisations de la société civile (Osc) et les journalistes à porter davantage à travers leurs articles, investigations, recherches, analyses et plaidoyers, un intérêt particulier à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire.

Social Justice estime également que " cette journée est aussi l'occasion de célébrer et d'encourager les journalistes - qui sont un maillon essentiel dans la lutte contre la corruption - à s'intéresser davantage aux questions de gouvernance, notamment à la lutte contre la corruption ".

" En effet, s'il est vrai qu'il est difficile pour ces derniers d'avoir accès aux informations liées à la corruption, il est aussi important de relever le rôle capital dévolu aux journalistes qui, dans la perspective d'une synergie d'actions entre les acteurs de l'écosystème de lutte, jouent un rôle central dans la quête d'impact relativement à la lutte contre le fléau ", a relevé Joël Constant Yoboué, secrétaire général de Social Justice. D'où la cérémonie de remise de prix du meilleur article ou publication journalistique sur la corruption, un concours lancé d'avril 2020 à octobre 2021 par l'organisation.