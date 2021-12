Afrique du Nord: Coupe arabe des nations - Maroc-Algérie, Ouaddou s'attend à un derby spectaculaire

Les quarts de finale de la Coupe arabe des nations seront marqués samedi par un choc : celui qui oppose le Maroc à l'Algérie.

Ancien joueur de la sélection marocaine, Abdeslam Ouaddou suit de près la compétition et livre son ressenti à quelques jours de cette rencontre.

"Tous les footballeurs rêvent de jouer ce genre de matchs. Au-delà de l'esprit du sport et de la rivalité qui caractérise le derby, pour un footballeur marocain, jouer contre l'Egypte et l'Algérie, ça vous fait avancer de 3 ou 4 ans d'expérience. Outre l'intensité, l'Algérie et le Maroc ont la même culture, et puis il s'agit de deux grandes nations de football. Ces facteurs suscitent la passion et l'engouement chez les supporters des deux pays", a-t-il confié au média algérien compétition.dz.

Alors que le Maroc et l'Algérie se sont bien comportés lors des matchs de poule, Ouaddou s'attend forcément à un match intense et agressif entre Lions de l'Atlas et Fennecs.

"En tout cas, pour le match entre l'Algérie et le Maroc, on s'attend à un derby haletant et spectaculaire, car les deux sélections ont montré beaucoup de belles choses lors de ce tournoi arabe. Forcément, elles doivent nous sortir un match très disputé et passionnant", conclut le technicien aujourd'hui en poste à l'ESAE, champion du Bénin.