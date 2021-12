Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - un centre spécialisé russe va appuyer le Congo dans la riposte

Un accord de partenariat a été paraphé, le 9 décembre, à Brazzaville entre le gouvernement, représenté par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et les responsables du Centre russe de recherches scientifiques en oncologie pour officialiser la collaboration. L'accord y relatif a été conclu en présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Congo, Gueorgui Tchépik.

Peu avant la signature de l'accord, des médecins russes, spécialisés dans le dépistage et le traitement des cancers, ont séjourné au Congo, dans le cadre d'une mission humanitaire. A cet effet, ils ont réalisé plusieurs dépistages du cancer et traité plusieurs personnes vulnérables atteintes de cette maladie, notamment des albinos. En vue de continuer à soigner les Congolais souffrant de cette maladie, le Centre russe de recherches scientifiques a résolu d'œuvrer dorénavant dans un cadre officiel et règlementaire. C'est ce qui a justifié la signature de cet accord sanitaire.

D'après les termes de ce partenariat, le Centre russe devrait implanter une antenne au Congo. La structure sera animée par des médecins cancérologues assermentés russes et permettra aux professionnels de santé russes de réaliser régulièrement des dépistages du cancer de la peau auprès de la population.

Dans la faisabilité, les albinos constituent la cible, étant donné qu'ils sont la couche sociale la plus vulnérable au cancer de la peau au regard de leur état. Sur le terrain, l'opération consistera à renforcer le dépistage de la maladie et administrer le traitement aux malades. " Il y a quelque temps, des médecins du Centre oncologie russe étaient en mission humanitaire ici au Congo pour dépister les maladies oncologiques auprès de la population vulnérable, notamment des albinos. Il s'est agi de déceler les cancers de la peau. Les résultats de leur expertise étaient jugés encourageants. L'accord signé ce jour vient donc officialiser la collaboration avec le Congo dans ce domaine ", a précisé l'ambassadeur de Russie au Congo, Gueorgui Tchépik. Pour garantir la survie du centre, les spécialistes et cancérologues russes devraient former, au fur et à mesure, les médecins congolais dans le domaine afin de préparer la continuité de la structure.